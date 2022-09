PRINC FILIP PREDVODIO GUČEVSKI MARŠ

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na vrhu planine Gučevo polaganjem venaca kraj spomen-kosturnice obeležena je 108. godišnjica od bitke na Gučevu koja je zapamćena i kao ‘’Bitka iznad oblaka’’.

U čast slavnih predaka, drugu godinu zaredom u organizaciji Udruženja građana „Gučevski marš“ održan je marš od Loznice do vrha planine Gučevo. U ranim jutarnjim satima najpre je u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice služen moleban za sve učesnike „Gučevskog marša“. Molebanu su prisustvovali i princ-naslednik Filip i princeza Danica koji su zajedno sa okupljenim građanima krenuli u marš ka Gučevu.

Na vrhu planine Gučevo, kraj spomen-kosturnice vence su položili princ-naslednik Filip, predstavnici grada Loznice, predstavnici ambasade Ruske Federacije, Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’, Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, Društva srpsko – ruskog prijateljstvai Udruženja građana ‘’Gučevski marš’’ koje je organizovalo marš od Loznice do vrha Gučeva.



