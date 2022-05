Prijem za rukometaše: Istorijski uspeh lozničkog sporta, Grad po pitanju ulaganja u sport vodeći u Zapadnoj Srbiji (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Uspeh Muškog rukometnog kluba Loznica, koji se bez izgubljene utakmice u sezoni, nedavno plasirao u Super B ligu, ispraćen je prijemom u Gradskoj kući za igrače i upravu ovog kluba, kao i za Željka Kukića, član MRK Loznica i trenera Rukometne reprezentacije gluvih i nagluvih Srbije, koja je nedavno osvojila bronzu na Olimpijadi u Brazilu. Ovom prilikom im je gradski menadžer Dejan Stalović sa saradnicima iz gradskog rukovodstva, čestitao u ime Grada i gradonačelnika Vidoja Petrovića na ovom izuzetnom uspehu uz želje da ostvaruju još bolje sportske rezultate.

„Podsetiću da je ovo godina velikih uspeha lozničkog sporta i to nije slučajno. Izuzetno je važno da razvijamo infrastrukturu na teritoriji grada Loznice i to je nešto povodom čega je gradonačelnik Vidoje Petrović sa svojim saradnicima napravio koncept razvoja sporta. Ulagali smo u hale u Banji Koviljači i Lešnici, zatim u UFK Lagator i druge sportske objekte i terene. Kada smo stvorili preduslove za rad, treniranje i vežbanje, kroz konstantno uvećanje sredstava u budžetu za sport, omogućili smo da svi naši klubovi napreduju što loznička sportska javnost zaista primećuje u ovoj godini. Imamo izuzetne rezultate i u futsalu, u fudbalu, u rukometu i drugim sportovima – istakao je gradski menadžer i podsetio i na druge značajne projekte u oblasti sporta koji su u toku ili tek treba da se realizuju.

Predsednik MRK Loznica Zoran Mihajlović istakao je da je plasman MRK Loznica u Super B ligu je istorijski uspeh za loznički rukomet jer je izvojevan bez ijednog poraza i u ligaškom takmičenju i u plej ofu i zahvalio se tom prilikom gradonačelniku Loznice i Gradskoj upravi na podršci koji su dobili.

Igrač MRK Loznica Nikola Stefanović ukazao je da je 20 pobeda na svih 20 odigranih utakmica zaista veliki uspeh i zahvalio se svojim saigračima, predsedniku i treneru kluba na svemu što su postigli zajedničkim zalaganjem navodeći da u bliskoj budućnosti očekuju još bolje rezultate.

Željko Kukić, istakao je da je bronza na Olimpijadi u Brazilu, medalja kao zlato vredna i dodao su pripreme za Evropsko prvenstvo i Olimpijadu započeli u Loznici zato što im je Gradska uprava dala sportsku halu na korišćenje i obezbedila odliče uslove.

Trener Milan Nedeljković kazao je da svi sportski uspesi nisu toliko važni nego kada uspeh napravite u svom gradu.

„Ovo mi je do sada najdraži uspeh. Vratili smo publiku u loznički sport jer sada sve veći broj gledalaca dolazi u halu Lagator da gleda utakmice u futsalu, fudbalu, rukometu i druge sportove“ – istakao je Nedeljković.

