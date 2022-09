Predsednik opštine Mali Zvornik poručio: “Preterali ste! Slede krivične prijave.“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Zbog lažnih optužbi na račun rukovodstva opštine Mali Zvornik iznetih na društvenoj mreži Fejsbuk, predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da je izdao nalog za podnošenje krivičnih prijava protiv dvoje sugrađana koji već duže vreme šire neistine o njemu, njegovim saradnicima, a neretko i o članovima porodice.

On je naveo da je do sada tolerisao zlonamerne komentare pojedinaca na društvenim mrežama o radu lokalne samouprave, trudeći se da svoj posao obavlja najbolje što može, ne obazirući se i gubeći vreme na političarenje i prepisku sa ljudima čiji je jedini cilj da diskredituju rad opštinskog rukovodstva, kako bi se oni i njima bliski ljudi politički angažovali.

Budući da su u najnovijim komentarima, kako je rekao, pređene sve granice pristojnosti i ljudskosti, pokušajem okrivljivanja predsednika opštine za smrt deteta koje je u noći između petka i subote u Radalju u porodičnoj kući izgubilo život, najverovatnije usled posledica trovanja ugljen dioksidom, predsednik opštine odlučio je da reaguje i preko suda zatraži odgovornost i dokaze za iznošenje ovakvih tvrdnji.

On je rekao da je u komentarima, koje dvoje sugrađana objavljuju na svojim Fejsbuk profilima, između ostalog, navedeno i to „da su neki pred pucanjem“ i zapitao se o kakvom pucanju je reč, „da li neko takvim komentarom poziva na ubistvo i na čije ubistvo poziva, da li predsednika opštine?“.

Predsednik opštine Mali Zvornik rekao je da je među komentarima i optužba da opštinsko rukovodstvo i članovi stranke kojoj pripada šalju policiju da pretresa kuće građanima.

Među neistinama koje iznose u javnost o članovima opštinskog rukovodstva su i one o kupovini zemljišta, kamiona za čišćenje ulica, kao i različite lažne izjave date za novine i ostale medije.

Jevtić je rekao da oni optužuju i suprugu predsednika opštine da o trošku opštine izvodi na ručak radnike zaposlene u Javnom preduzeću „Pošte Srbije“.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, poručio je da će osobe koje su napisale i objavile navedene optužbe svoje tvrdnje morati i da dokažu pred tužiocem.

On je najavio da će uskoro, nakon konsultacija sa advokatom, odlučiti da li će pokrenuti i privatnu tužbu protiv lica koja izmišljaju i šire neistine o njemu, njegovim saradnicima i članovima porodice, zaključivši da pomenute dve prijave neće ostati usamljene ukoliko u narednom periodu bude još neistinitih komentara.

