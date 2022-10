POSLE VIŠE OD PET GODINA KONSTITUISAN GO SPS U LOZNICI (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Milutin Baštovanović, privatni preduzetnik i sportski radnik, novi je predsednik GO SPS u Loznici, koji broj 43 člana, dok je u Izvršnom odboru njih 17, odlučili su delegati Izborne skupštine GO SPS grada na Štiri, kom su, pored ostalih, prisustvovali Đorđe Milićević, potpredsednik SPS i ministar u Vladi Srbije, i akademik profesor dr Mirko Kerkez, član Predsedništva SPS.

GO SPS je izabrao i šest potpredsednika, koji su, kako kaže Baštovanović, „sjajan kombinacija iskusnih i mladih, vrednih, obrazovanih i partiji svom gradu, kraju i Srbiji odanih ljudi“.

Socijalisti u Loznici su pre više od pet godina bili bez Gradskog odbora, koji je raspušten, i tek je sada konstituisan.Pod Baštovanovićevim vođstvom, na minulim parlamentarnim izborima, kao poverenika, osvojili su 5300 glasova, 2000 više nego na ranijim izborima.PO njegovim rečima, drago mu je što je opravdao poverenje vrha stranke, na čelu sa predsednikom Ivicom Dačićem, ali da je to i svojevrsna obaveza za dalji rad.

-To je veliki pomak i uspeh, ali znamo da hoćemo, moramo i želimo bolji rezultat, najmanje duplo bolji, kako bismo bili značajan faktor u vlasti, a ne da se zadovoljamo da budemo, u lokalu, samo njen dekor -kaže Baštovanović. -Naši redovi su značajno podmlađeni, ali su tu svi naši prekaljeni članovi, koji su uvek bili uz partiju, i u najtežim danima, na koje uvek računamo i koji su naše stranačko blago.Kao partija, koja je izvorno i tradicinalno, posvećena socijalnoj pravdi, borbi za svakog čoveka, tu smo da budemo oslonac našem rukovodstvu SPC i našoj državi za očuvanje svih vitalnih interesa.Sloboda, nezavisnost, ravnopravnost i odbrana i zaštita svakog pedlja naša otadžbine je nešto sa čim smo mi, koji smo u ovim redovima, rođeni, odrasli i stasali.

Baštovanović kaže da je došao kraj podelama u SPS, koja je, opet u Loznici, stala na svoje noge i spremna je, ne samo da preuzme više vlasti, već, pre svega više odgovornosti, za svoj grad i zavičaj.

Novom rukovodstvu čestitali su na izboru, pored brojnog članstva i gostiju,i visoki funcioneri Milićević i Kekrkez.Dragan Maksimović, jedan od potpredsednika GO SPS kaže da je ponosan što je deo rukovodstva ljudi, koji su neuporedivo zainteresovani za opšte interese, nego za vlastoljublje.Samo takva ekipa, kaže Maksimović, neopterećena vlastoljubljem i koristoljubljem, može da učini velike rezultate i dela.

V.Mitrić

