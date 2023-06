Porodici Ametović uručeni ključevi novoizgrađene kuće (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Draganu Ametoviću, samohranom ocu troje maloletne dece iz Radalja, u četvrtak su uručeni ključevi obnovljene kuće koju je opština Mali Zvornik, uz podršku humanih građana, u potpunosti renovirala i dogradila.

U svoj novi dom, prvi put nakon završetka radova, Ametović je sa decom zvanično ušao u prisustvu predsednika opštine, Zorana Jevtića, zamenika predsednika opštine Milisava Despotovića, predstavnika Opštinske uprave, Mladena Perića i predstavnika Centra za socijalni rad iz Malog Zvornika.

Oni su porodici poželeli dug i srećan život u novoj kući i da u njoj svakodnevno provode ugodne trenutke.

Nakon šetsomesečnih intenzivnih radova, koje je izvela Samostalna zanatska radnja „Gradnja“ iz Radalja, objekat je u potpunosti renoviran, spolja i iznutra.

Dograđeni su kupatilo i terasa, koji ranije nisu postojali u okviru kuće, zamenjen krov i kompletna stolarija, postavljena termoizolacija i urađena fasada.

U okviru unutrašnjih radova, uređeni su zidovi, podovi i postavljene odgovarajuće strujne i vodovodne instalacije, kao i novi bojler i sanitarni čvor.

Prema rečima predsednika opštine, narednih dana predstoji nabavka odgovarajućeg nameštaja i opremanje prostorija, nakon čega će porodica moći da se useli u kuću.

Nakon dogradnje pomenutih delova kuće, odnosno novih 28 metara kvadratnih, obnovljeni objekat ima bruto površinu od 105,74 metara kvadratnih.

Nad radovima je izvršen odgovarajući stručni nadzor i kuća je zvanično dobila upotrebnu dozvolu.

Jevtić je podsetio da je obnova i dogradnja kuće porodice Ametović započeta krajem 2022. godine, te da ukupna procenjena vrednost radova iznosi 3.531.431,60 dinara, sa PDV-om.

Opština Mali Zvornik za potrebe izgradnje kuće izdvojila je iz budžeta do sada ukupno 2.500.000 dinara, dok je 1.156.767,00 dinara sakupljeno u humanitarnoj akciji za pomoć porodici Ametović za izgradnju kuće, kojoj su se, osim članova rukovodstva opštine, Opštinskog veća i odbornika Skupštine opštine Mali Zvornik na čelu sa predsednikom opštine i predsednikom Skupštine opštine, odazvali zaposleni u Opštinskoj upravi i skoro svim javnim ustanovama i preduzećima sa područja opštine, kao i građani, koji su prikupljali novac u kafiću „Sara“ u Malom Zvorniku i na humanitarnom koncertu održanom u organizaciji muzičara Željka Pantića iz Sakara.

Zaposleni u institucijama na području malozvorničke opštine prikupili su zajedno 659.527 dinara, od čega je izmiren dug za utrošenu električnu energiju porodice Ametović i finansiran ponovni priključak domaćinstva na elektro mrežu, u iznosu od 322.729,10 dinara.

Jevtić je podsetio i na to da je opština Mali Zvornik iz budžeta platila preparcelaciju, snimanje geodetske podloge, izradu projekta za izgradnju kuće, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova, kako bi obezbedila da objekat bude urađen kvalitetno i bezbedan za život.

Od početka radova na obnovi kuće, porodica Ametović boravi u stanu Osnovne škole „Stevan Filipović“ u Radalju, koji je prethodno o trošku opštine renoviran i uređen za stanovanje, gde će ostati do useljenja.

