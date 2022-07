Podizanje energetske efikasnosti

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Od danas i narednih 21 dan, do 2. avgusta otvoren je javni poziv za građane i njihova domaćinstva za podizanje nivoa energetske efikasnosti u Loznici.

U našem gradu je prošle godine, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike veoma uspešno realizovan ovaj konkurs gde je od 250 prijavljenih domaćinstava potpisano 119 ugovora, pri čemu je 116 i realizovano. Tada je bilo izdvojeno po pet miliona dinara iz budžeta grada i ministarstva, dok je sada ta cifra udvostručena na po deset miliona dinara.

Shodno interesovanju građana i tržišnim tokovima, ove godine će za ugradnju nove stolarije maksimalni podsticaji po domaćinstvu biti 140 hiljada dinara, za termičke fasade 210 hiljada, izolaciju krovnog prostora 150 hiljada, gasne kotlove 85 hiljada i kotlove za pelet gorivo 110 hiljada dinara. Ipak, sada je omogućena još jedna korisna novina a tiče se zamene cevne mreže za kotlove za šta je moguće dobiti 120 hiljada dinara. Takođe, porodična domaćinstva su u prilici da konkurišu i za ugradnju toplotnih pumpi u visini do 250 hiljada dinara i solarnih kolektora za pripremu toplotne potrošne vode – 140 hiljada dinara. Svaku od tih potreba građana grad Loznica i Ministarstvo finansiraju sa 50 odsto vlastitih sredstava.

Te podatke danas je na konferenciji za novinare saopštio gradski menadžer Loznice Dejan Stalović, podsetivši da za sve to grad Loznica ima saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike. Polazeći od činjenice da je prošlogodišnja praksa realizacije ovog poduhvata dala dobre rezultate zadržana su postojeća rešenja, tako da podnosioci prijava moraju biti vlasnici imovine i da su prijavljeni da žive upravo na adresi objekta gde žele da podignu energetsku efikasnost. Kuće i stambeni objekti moraju imati potvrde o plaćenom porezu i da su legalizovane.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp