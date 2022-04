Počela rekonstrukcija Krfske ulice (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U toku je izrada novog asfaltnog zastora na 630 metara Krfske ulice, do izdvojenog odeljenja Osnovne škole „Kadinjača“ u Lozničkom Polju.

Prema informaciji Javnog preduzeća Loznica Razvoj ta investicija vredna je šest miliona dinara. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je danas sa saradnicima bio u obilasku ovog i obližnjih gradilišta i tom prilikom istakao značaj inicijative u Skupštini grada pre tri godine kada su Lozničko Polje, Klupci, Ploča, Baščeluci i Krajišnici pripojeni gradskom jezgru čime je sama Loznica kao grad postala vidljivija, sa blizu 40.000 stanovnika u odnosu na prethodnih 18.000.

– Tome je svakako doprinela izrada planskih akata osavremenjavanja naseljenih mesta kroz sve vidove infrastrukture. Dobro je što se uporedo sa radovima na podizanju novog obdaništa za 270 mališana u ovom delu Loznice sada gradi ulica široka pet metara. Razmatraju se mogućnosti da i cela ova ulica, na još 400 metara bude kompletno asfaltirana, dok se tu nalazi mehanizacija, kao što će do kraja ove godine u Lozničkom Polju biti asfaltirano još desetak drugih ulica. Sredstva za te namene su budžetski planirana, predstoji jedino izrada kompletne projektne dokumetacije, ističe Petrović.

Gradonačelnik Loznice kaže da je u prethodnim godinama zaista puno urađeno u centralnim delovima grada tako da se sada lagano, u vidu koncentričnih krugova ti radovi šire na periferne delove, ali se isto tako izgrađuje seosko područje, što je od početka godine bila praksa i gde u rezultati vidljivi. Sada već možemo reći da imamo prilično izbalansiran pristup u asfaltiranju puteva u gradu i u selima, ocenio je u izjavi za lozničke medije Vidoje Petrović.

Govoreći o Krfskoj ulici gradonačelnik je najavio potrebu naknadnog geodetskog snimanja radi stvaranja uslova da se u narednom periodu izgrade makar jednostrane pešačke staze što bi doprinelo sveukupnoj bezbednosti, a najviše deci najmlađeg uzrasta. Čim se steknu ulovi daćemo prioritet i tim radovima, rekao je gradonačelnik.

Direktor JP „Loznica Razvoj“ Nikola Dragićević je podsetio da su od početka godine „rehabilitovane“ ili iznova asfaltirane ulice u Jarebicama, Banji Koviljači, Straži, Lipničkom Šoru, zatim mesnim zajednicama Filip Kljajić i Lešnici. Sasvim je izvesno da će do kraja kalendarske godine teritorija grada Loznice biti obogaćena asfaltom na blizu pedeset kilometara puteva.

