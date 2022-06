Počela izgradnja fudbalskog igrališta u Tršiću

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Počeli su radovi na izgradnji njihovog dugo očekivanog fudbalskog terena.

Prema rečima Branka Marjanovića, člana Uprave kluba i predsednika Mesne zajednice Tršić, mašine su stigle i počeli su zemljani radovi na lokaciji budućeg igrališta gde će se nadmetati klub koji je trenutno član Opštinske lige.

– Ono što nam je obećano prilikom posete gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića pre nekoliko meseci sada se i ostvaruje. On je rekao da su opravdani i potreba i zahtev Tršićana da se u što kraćem roku obezbedi prostor za izgradnju fudbalskog igrališta, kao i da je to projekat važan za Tršić, ali i sam grad.

Osim što će teren biti važan za FK Vuk iz Tršića on će omogućitio ubuduće dolazak ekipa na pripreme, odnosno razvoj i sportsko-rekreativnog turizma u Tršiću.

