Osmeh na lice za duži život

Da li ste znali da smeh produžava život i to za 12 minuta? To i još mnogo drugih zanimljivosti o tome kako smeh može da utiče na vaš život, pročitajte u ovom tekstu!

Kako sve smeh deluje na naše zdravlje?

Verujem da svi čuli kako smeh pozitivno utiče na organizam, i to stvarno jeste tako. Smeh je toliko dobar za celokupno zdravlje organizma da utiče i na psihički i na fizički aspekt života čoveka.

Prve reakcije novorođenčeta jesu upravo smeh i plač i zbog toga se smatra da je smeh deo neverbalne komunikacije čoveka odnosno da se čovek prvo smeje, a tek onda govori!

Osmeh je lek, i verovali ili ne deluje na razne sisteme u čovekovom telu!

Deluje na kardiovaskularni sistem i disajne puteve, jer kada se smejemo dotok kiseonika u krv i telo je povećan za čak 78%!

jer kada se smejemo dotok kiseonika u krv i telo je povećan za čak 78%! Deluje na sistem za varenje, jer dok se smejemo mišići stomaka se pokreću i time prokrvljuju organe za varenje čime se pospešuje njihov rad!

Smeh deluje i na cirkulatorni sistem, jer se zbog povećanog unosa kiseonika i cirkulacija ubrzava!

Deluje na psihičko zdravlje , prvenstveno samopouzdanje, na mentalnu sliku o sebi i drugima. Smeh takođe umanjuje osećaj usamljenosti i depresije. Deluje na hemijske procese u mozgu koji čak mogu da deluju anelgetski ukoliko je osoba pod nekim bolnim i upalnim procesom.

prvenstveno samopouzdanje, na mentalnu sliku o sebi i drugima. Smeh takođe umanjuje osećaj usamljenosti i depresije. Deluje na hemijske procese u mozgu koji čak mogu da deluju anelgetski ukoliko je osoba pod nekim bolnim i upalnim procesom. Dokazano je da smeh deluje i na povećanje koncentracije i pamćenje!

Postoje studije i knjige koje dokazuju sva pozitivna dejstva smeha na stres i psihofizičko stanje osobe! Kada se sve ovo sabere i skupi benefiti smeha su definitivno ogromni na zdravlje čoveka!

Da li postoje posledice preteranog smeha?

U principu veće posledice sem nekih bora i borica ne postoje. Kako je smeh mimičko sredstvo koje iskazujemo aktivacijom mišića lica, tako se zbog njega javljaju bore.

Najčešće su to bore oko očiju ili “vranine noge” ili nazolabijalne bore. Srećom postoje načini za uklanjanje nazolabijalnih bora i to nije neka cena za život ispunjen smehom! Bolje bore od smeha nego od mrštenja, svakako!

Ipak postoje ozbiljna medicinska stanja koja se otkrivaju upravo preteranim smehom. Nekada se napadi neuroloških pacijenata iskazuju upravo nekontrolisanim i neželjenim izlivima smeha. Kada se takvi napadi dešavaju potrebno je posetiti neurologa koji će ustanoviti uzrok i naći rešenje takvih epizoda smeha.

Zanimljive činjenice o smehu koje niste znali

Postoji toliko zanimljivosti o smehu koje sigurno niste znali, ali možete da pročitate o njima ovde:

Smeh kroz ceo svet

Znate li da je smeh poveznica između ljudi celog sveta svih rasa i uzrasta? Svaka osoba na planeti Zemlji, nevezano za rasu i kulturu prepoznaje smeh! To znači da je smeh urođen svakome i povezuje sve ljude na planeti. Isti slučaj je i sa suzama. Smeh je internacionalni znak za sreću i radost, zabavu i veselje, a suze za tugu i bol.

Smeh nije šala

Smeh je prirodna pojava koja se javlja od samog rođenja praktično i nije neuobičajeno da se novorođenčad smeju! I to je najlepši osmeh koji ćete ikada videti! Kada malo porastu deca se smeju grleno i od srca i za čak 400 puta više nego odrasli ljudi. I to je najlepši smeh koji ćete ikada čuti! Ali smeh kao pojavu retko izazivaju šale i vicevi. Samo 20 % smeha u toku godine izazove šala.

Češće se smejemo u socijalnim situacijama odnosno, češće se smejemo u okruženju dragih ljudi nego samoj šali. Najčešće se najviše smeje onaj koji priča šalu. A to nas vodi na sledeću zanimljivost o smehu:

Smeh je zarazan

Smeh zaista jeste zarazan! Kada se neko smeje od srca u vašoj okolini i vi ćete početi da se smejete. Možda ne jednakom jačinom kao oni, ali sigurno će vam izmamiti smeh! Čak i sam nečujni osmeh koji vidite na nečijem licu može da izazove da se isti pojavi na vašem licu. Tako funkcioniše i zevanje. Ovaj fenomen je povezan sa empatijom i pojmom prenosnih osećanja.

Jedine osobe koje ne reaguju osmehom na smeh, zevanjem na zevanje su osobe sa psihopatskim poremećajem i sociopate. Ovo je dokazala studija sprovedena među zatvorenicima međunarodnog zatvora za najteže zločince.

Da je smeh zarazan govori i sledeća zanimljivost o smehu:

Tanzanija zemlja smehogroznice

Verovali ili ne, u dalekoj Tanzaniji je 1962. godine zabeležena groznica smeha! Prava groznica, koja je zahvatila decu u jednoj osnovnoj školi, i proširila se kroz par minuta i na selo, počela je smehom jednog dečaka. Smeh se širio neverovatnom brzinom da očevici tvrde da se proširila u par dana na celu Tanzaniju!

Pošto je to izuzetno neuobičajeno ponašanje trajalo par dana, sprovedena su ispitivanja da se utvrdi da nije virus u pitanju koji napada nervni sistem. Međutim, sva ispitivanja su tvrdila da ne postoje nikakvi problemi ni virus. Prosto, smeh je zarazio čitavu zemlju! Slične pojave su kasnije zabeležene i u Ugandi, i mnogim drugim zemljama.

I životinje se smeju

Da, da i životinje se smeju. Pritom, ovde se ne misli na osećanje sreće i radosti koje definitivno osete sve životinje, već na pravi smeh kao odraz takvog stanja! Životinje koje se zaistinski smeju da ih možete čuti su primati i, zamislite, pacovi!

Većina podvrsta primata se smeju! Šimpanze, gorile, orangutani svi proizvode zvuke smejanja slične našem smehu, ali sa primesama režanja, a tako izražavaju sreću i radost i smeju se smešnim situacijama.

Pacovi su visoko inteligentne životinje i sposobne su da raspoznaju emocije među sobom, i smeju se. To je piskav zvuk koji podseća na “hi hi” i naučnici koji su ga primetili su napravili i snimak koji se čuva u prirodnjačkom muzeju u Americi!

Smeh i kalorije

Da li ste znali da smeh sagoreva kalorije? Vreme je da počnete da se smejete svaki dan i to prekomerno! Desetak minuta smejanja sagoreva do 40 kalorija! Kada uporedite to sa 200 kalorija koje sagoreva sat vremena brzog hodanja, onda se i ne čini loše smejati se neko vreme tokom dana!

Dvadeset minuta smejanja u toku dana jednako je skoro kao pola sata brzog hoda ili petnaest minuta trčanja. Ili da to postavimo ovako, deset minuta smejanja sagoreće jednaku količinu kalorija koje unesete jednom manjom kuglom sladoleda! Baš super zar ne?

Joga smeha

Možda ste čuli a možda i niste za jogu smeha! Naime, joga smeha je tehnika razvijena u Indiji od strane lekara Madan Katarija i cilj joj je da leči i relaksira smehom. Rade se vežbe, kojih ima oko trideset i tako se oslobađa stres, relaksira i čak gradi imunitet. Važno je da se radi u grupama, jer je tako efikasnije.

Vežbe su zapravo skup psiholoških trikova, joga vežbi disanja i reagovanja refleksa. Neke od vežbi sadrže plaženje jezika uz osmeh, kokošiji ples sa mrdanjem ruku oponašajući kokošija krila i slično. Zvuči vrlo blesavo, ali ljudi koji su iskusili kažu da je baš super!

Smeh ne može da škodi organizmu, već samo da pomaže!

Smeh je preko potreban svakom čoveku na ovoj našoj planeti na kojoj je izraslo previše brige i stresa, tuge i brige i koje se šire kao korov. Smeh je kao vešti vrtlar koji održava duševnu baštu iskorenjujući ono negativno i negujući ono lepo. Zato je važno smejati se, svemu i kad god imate priliku za to. Obogatite dane veselim i iskrenim smehom od srca i videćete da će sve biti lakše kasnije.

Smejte se sa voljenim osobama, kažu da parovi koji se zajedno smeju duže traju! Slušajte dečiji smeh kad god ste u prilici, garantujemo vam da ćete se i vi smejati i osećati bolje.

By Srbijanka Stanković