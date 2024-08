Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Organizovan tradicionalni susret Malozvorničana i Zvorničana na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića

Stanovnici i čelnici opštine Mali Zvornik i grada Zvornika (RS – BiH) susreli su se tradicionalno, po 15. put, u utorak, 06. avgusta, na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića, na reci Drini, u okviru kulturne manifestacije „Ljudi i mostovi“, koja simbolizuje zajedništvo, suživot i neraskidive veze koje spajaju žitelje ove dve lokalne zajednice.

Ovom prilikom, priređen je prigodan program, uz učešće predstavnika opštinskog i gradskog rukovodstva, lokalnih turističkih organizacija, kulturno – umetničkih društava i udruženja građana.

Susret na mostu počeo je pozdravljanjem predsednika opštine Mali Zvornik, Zorana Jevtića i načelnika grada Zvornika, Bojana Ivanovića, koji su se, zatim, kako običaj nalaže, poslužili hlebom i solju i obratili okupljenima.

„Sa ovog mesta uvek šaljemo poruku mira, jer nam je mir prevashodno potreban u današnjem vremenu, imajući u vidu dešavanja u svetu i da ga je veoma teško sačuvati. To čine i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik i svi sa ovih prostora će sigurno dati sve od sebe da sačuvaju mir“, rekao je Jevtić i dodao da su Mali Zvornik i Zvornik delovi istog tela i jedan grad, koji Drina spaja, da administrativne granice između dva mesta postoje, ali ne i granice u srcima između ljudi koji u njima žive i pozvao na međusobno poštovanje i uvažavanje i ubuduće.

Predsednik opštine Mali Zvornik podsetio je okupljene na vest o izgradnji brzog puta od Loznice do Malog Zvornika, koju je pre nekoliko dana saopštio ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije, Goran Vesić, a što je, kako je istakao, i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić ranije više puta najavljivao.

Jevtić je rekao da će izgradnja brzog puta do Malog Zvornika mnogo značiti i za sve koji žive u Zvorniku i okolini, te da će zahvaljujući izgradnji auto – puta Ruma – Šabac, brzog puta Šabac – Loznica i produžetka brzog puta do Malog Zvornika u velikoj meri biti skraćeno vreme putovanja iz Beograda ili Novog Sada, kao i da izgradnja ovih saobraćajnica doprinosi uslovima za dalji ekonomski razvoj i napredak podrinjskog kraja, na obe obale reke Drine.

On je pozdravio sve okupljene i čestitao im susret na mostu i manifestaciju „Zvorničko kulturno leto“, koja se od 02. do 09. avgusta održava u Zvorniku.

Dobrodošlicu okupljenima poželeo je i načelnik grada Zvornika, Bojan Ivanović, rekavši da susret na mostu, koji se dešava tradicionalno, već duži niz godina, pokazuje da reka Drina spaja ljude.

On je istakao da je ovaj događaj plod dobrih odnosa i saradnje među lokalnim samoupravama u Zvorniku i Malom Zvorniku, kao i obnova mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića, koja je realizovana pre nekoliko godina.

„Poštovani prijatelji, koristim priliku, pre svega, sve da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu na manifestaciju „Ljudi i mostovi“, koja se održava već duži niz godina i koja je već odavno postala tradicija u našem gradu i u Malom Zvorniku, koja, pre svega, pokazuje zajedništvo i saradnju, koju imaju dva grada, a prvenstveno dobru saradnju lokalnih samouprava, koje su realizovale brojne projekte, pa, između ostalog i rekonstrukciju ovog mosta, koju smo zajedno završili. Tu saradnju pogotovo produbljuju i saradnje naših turističkih organizacija, udruženja i nevladinih organizacija, prvenstveno ljudi koji žive sa obe strane ove prelepe reke Drine. Tako da Drina nije granica. Drina ne razdvaja ljude, nego, Drina spaja ljude. Hvala vam svima i vidimo se, ako Bog da, i sledeće godine na ovom istom mestu. Živeli!“, rekao je Ivanović.

U kulturno – umetničkom delu programa, koji je, nakon obraćanja predsednika opštine Mali Zvornik i načelnika grada Zvornika, izveden na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića, nastupili su: članovi Folklorne sekcije i Pevačke grupe Biblioteke „17. septembar”, iz Malog Zvornika i polaznici Osnovne muzičke škole „Vojin Komadina”, iz Zvornika.

U programu su učestvovali i članovi slikarske radionice „Paleta”, iz Zvornika.

