Opštinska uprava u Malom Zvorniku dobila od nadležnog ministarstva 20 laptop računara

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije doniralo je opštinskoj upravi u Malom Zvorniku 20 laptop računara.

Novu opremu namenjenu za unapređenje rada lokalne samouprave na poklon opštini doneo je ministar Aleksandar Martinović.

Na sastanku sa rukovodstvom opštine, on je najavio da će nadležno ministarstvo obezbediti i sredstva za energetsku sanaciju zgrade opštinske uprave u narednoj godini.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije, dr Aleksandar Martinović, rekao je danas u Malom Zvorniku, prilikom druge ovogodišnje posete ovoj opštini, da je sa trenutnim predsednikom Privremenog organa, Zoranom Jevtićem, za kojeg se nada, kako je istakao, da će i ubuduće biti na čelu lokalne samouprave, imao dobar i konstruktivan sastanak o projektima koje opština Mali Zvornik namerava da realizuje samostalno ili u saradnji sa republičkim ministarstvima.

On je naveo da je konkretno predmet razgovora u pogledu saradnje opštine sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu bila sanacija zgrade opštinske uprave i da vrednost ovog projekta iznosi 50.000.000 dinara.

„Videćemo da li je izvodljivo da se ceo projekat odjedanput finansira ili ćemo da to radimo u fazama, ali u svakom slučaju smo napravili dogovor da, kada početkom sledeće godine raspišemo javni poziv, opština Mali Zvornik konkuriše za finansiranje ovog projekta iz našeg budžetskog fonda“, rekao je Martinović, napominjući da će o finansiranju projekta biti odlučeno spram broja opština koje se budu javile na konkurs i ukupnog iznosa traženih sredstava.

Ministar je rekao da će projekat svakako biti podržan, ako ne drugačije, makar u dve faze, jer zgrada opštinske uprave zahteva da bude rekonstruisana i sanirana, a pre svega energetski efikasna.

„To je trend koji pokušavamo da uspostavimo u celoj Srbiji i mnogim opštinama je to već pošlo za rukom. Razni javni objekti su postali energetski efikasni, škole, bolnice, zgrade opština. Mislim da je i opština Mali Zvornik zaslužila, s obzirom da se nalazi na strateški važnom mestu, da dobije značajnija sredstva, konkretno za ovaj projekat za koji su oni zainteresovani, a to je energetska sanacija zgrade opštine u Malom Zvorniku“, kazao je Martinović.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije podsetio je da je ministarstvo na čijem je čelu sa opštinom Mali Zvornik do sada imalo nekoliko uspešnih projekata, navodeći da je prošli put kada je posetio Mali Zvornik, 03. maja, potpisan Ugovor o funkcionalno – organizacionim modelima, koji je tom prilikom sklopljen sa još nekoliko opština u Srbiji.

On je rekao da su ljudi u opštini Mali Zvornik pokazali da mogu biti respektabilan i dobar partner Vladi i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave budući da su ispoštovali sve odredbe tog ugovora i da sa ovom opštinom i ubuduće očekuje dobru i uspešnu saradnju.

„Nama je, kao Vladi Republike Srbije i ministarstvu, a to je politika i predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, jedan od prioriteta podjednaki razvoj svih delova naše zemlje. Interes nam je da ljudi koji žive u Malom Zvorniku, u Krupnju, u Ljuboviji, u Šapcu, u Loznici, dakle u svim opštinama na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga ostanu da žive u svojim sredinama. Postigli smo, kao država, značajne rezultate u proteklih 10 godina na svim poljima. Povećanje plata, penzija, novi putevi, nove škole, nove bolnice, ulaganje u vojsku i policiju, jačanje spoljnopolitičke pozicije Republike Srbije, to su sve veliki uspesi na koje možemo da budemo ponosni. Ostaje činjenica da ne možemo da dozvolimo da nam se najveći deo stanovništva skoncentriše u Beogradu, pre svega, a onda i u još nekoliko velikih gradova, nego zaista moramo da vodimo računa i o opštinama kao što je Mali Zvornik i moje prisustvo danas, ali i prisustvo drugih kolega iz Vlade, koji su kontinuirano dolazili tokom ove godine u Mali Zvornik, pokazuje da nam je zaista stalo, ne samo na rečima nego i na delima, da ljudi koji ovde žive imaju pristojne uslove za život, da obezbedimo dobre puteve, dobre škole, vrtiće, nova radna mesta i da učinimo sve da ostanu u Malom Zvorniku, da ovde zasnivaju porodicu, da imamo što više dece, to nam je prioritet, na nivou cele države. Tako da, celokupna Vlada, zajedno sa predsednikom republike, posvećena je tome da nam se država u svim svojim delovima i sve naše lokalne samouprave podjednako razvijaju“, rekao je ministar Martinović.

On je nakon sastanka u opštini Mali Zvornik obišao pogon fabrike stolarije „Bauwin decor“, u Brasini, koja je pre nekoliko godina otvorena uz podršku lokalne samouprave, istakavši da je važno da se u opštinama kao što je Mali Zvornik formiraju preduzeća poput ovog, koje zapošljava trenutno oko 50 ljudi, sa tendencijom da se taj broj povećava.

Budući da je vlasnik ove fabrike strani investitor, tačnije investitor iz Turske, ministar državne uprave i lokalne samouprave je rekao da je politika Vlade Republike Srbije da podjednako pomaže svim investitorima, bez obzira da li su domaći ili strani.

„Zakon o državnoj pomoći se podjednako odnosi i na domaće i na strane investitore, tako da mi vodimo računa i pokazujemo brigu i pažnju prema svima koji zapošljavaju građane Republike Srbije, bez obzira da li su iz inostranstva ili se radi o domaćim privrednicima. Važno je da u opštinama kao što je Mali Zvornik imamo što više takvih preduzeća koja se bave proizvodnjom i koja radnicima isplaćuju veoma dobre i pristojne plate“, rekao je Martinović.

Podsetivši da je nedavno imao dobar sastanak sa turskim ambasadorom u Republici Srbiji, koji je iskazao veliku zainteresovanost turskih investitora za dodatna ulaganja u našoj zemlji i da Srbija sa Turskom ima veoma dobru i političku i ekonomsku saradnju, te da je jedan od primera i rezultata te saradnje i moravski koridor, koji je gradila američko – turska korporacija, preko turske kompanije Enka, a kojim se sada, kako je naveo, iz Beograda do Kruševca stiže za sat i po, što je ranije bilo nezamislivo, Martinović je zaključio da je važno da privreda u Srbiji napreduje, da se razvija, da zapošljava što više ljudi, bez obzira da li su vlasnici kapitala naši ljudi ili su ljudi iz inostranstva, te da za sve važi isti režim i zakoni Republike Srbije, a da je najvažnije da ljudi rade i da od svog rada mogu da žive i da izdržavaju svoje porodice.

Predsednik Privremenog organa opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, zahvalio je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na donaciji 20 laptop računara za opštinsku upravu i istakao da je današnja poseta ministra Aleksandra Martinovića 10. po redu poseta ministara Vlade Republike Srbije opštini Mali Zvornik u tekućoj godini, te da je uvek veliko zadovoljstvo kada lokalnu samoupravu posete predstavnci države, jer je to znak da brinu i o malim opštinama i svim građanima.

Jevtić je rekao da se pre dolaska predsednika Aleksandra Vučića na čelo Srbije, za vreme nekih ranijih vlasti, dešavalo da prođe i po 2 – 3 ili čak 5 godina i da za to vreme opštinu Mali Zvornik ne poseti niti jedan ministar, a da sada imamo situaciju da je između decembra prošle godine i decembra tekuće godine bilo 10 poseta ministara, pri čemu je ministar Martinović u poseti već drugi put za godinu dana.

On je zahvalio svim ministrima koji su posećivali Mali Zvornik, poručivši da su uvek dobrodošli u ovu opštinu.

Jevtić je zahvalio i na obećanoj finansijskoj podršci Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sanaciju zgrade opštinske uprave u narednoj godini, navodeći da će rekonstrukcija ove zgrade doprineti energetskoj efikasnosti objekta i poboljšanju uslova za sve koji u njoj rade, među kojima je, kako je rekao, oko 40 posto zaposlenih u različitim republičkim institucijama.

Predsednik Privremenog organa u Malom Zvorniku rekao je da bez podrške države ova mala opština, sa skromnim budžetskim sredstvima, ne bi imala mogućnosti da se razvija u meri u kojoj se razvija u zadnjih 10 godina, te da joj veoma mnogo znači to što uvek neko ministarstvo izdvoji sredstva i podrži projekte predložene iz Malog Zvornika.

Osim toga, kako je istakao, veliki značaj za turizam i lokalnu privredu uopšte ima i obnova državnog puta kroz opštinu, koja je realizovana u proteklom periodu, podsetivši da su ranije uglavnom svi zaobilazili opštinu Mali Zvornik zbog loših saobraćajnica, a da je sada, nakon obnove puta, situacija sasvim drugačija.

Jevtić je rekao da će za opštinu Mali Zvornik veoma mnogo značiti i izgradnja brzog puta od Loznice do Šapca, kada bude završena, kao i moguća izgradnja brze saobraćajnice od Loznice do Karakaja.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp