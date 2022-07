OPŠTINA LJUBOVIJA DOBILA 10 MILIONA DINARA ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLE U GORNJOJ LJUBOVIĐI

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović, uručila je danas u Smederevskoj Palanci ugovore predstavnicima 38 lokalnih samouprava koje su na javnom pozivu dobile sredstva za ulaganje u povećanje energetske efikasnosti u javne objekte i poručila da je povećanje energetske efikasnosti nacionalni projekat i posao koji se tiče svih institucija, privrede i građana.

U ime naše lokalne samouprave ugovor je danas potpisao zamenik predsednika Opštine Ljubovija, Aleksandar Đukić. On je izrazio veliko zadovoljstvo, jer su sredstva obezbeđena za školu koju je i on pohađao.

„Velika mi je čast što smo uspeli da obezbedimo sredstva za školu u koju sam išao i koja se nalazi u mom selu. Korak po korak svake godine saniramo po neki novi objekat, rešavamo probleme i činimo sve da Ljubovija postane bolje i lepše mesto za život. Osnovna škola u Gornjoj Ljuboviđi napravljena je na placu mog dede i škola je bila zrela za rekonstrukciju još dok sam ja išao u nju pre 35 godina. Nalazi se na ulasku u Ljuboviju iz pravca Valjeva i samim svojim izgledom nije ostavljala dobar utisak, a sada će biti lep i reprezentativan objekat“, izjavio je Aleksandar Đukić.

Opština Ljubovija dobila je sredstva za radove na unapređenju energetske efikasnosti objekta OŠ „Petar Vragolić“ u Gornjoj Ljuboviđi u iznosu od 10 miliona dinara uz učešće Opštine sa 4,3 miliona dinara.

Predviđeni su radovi na rekonstrukciji krova, zameni stolarije, izradi termičke izolacije od kamene vune i ugradnji grejanja na pelet. Početak radova očekuje se krajem oktobra ove godine.

Mihajlovićeva je uručila ugovore vredne 1,1 milijardu dinara za projekte povećanja energetske efikasnosti objekata od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave.

“Ovo je osmi put da na javnom pozivu država dodeljuje sredstva za povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima, a prvi put novac se dodeljuje preko Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koja je u sastavu Ministarstva i osnovana je upravo sa zadatkom da pomaže i javnom sektoru, ali i građanima, da brže radimo na podizanju energetske efikasnosti. Ukupna vrednost projekata koji se sufinansiraju kroz javni poziv je 1,12 milijardi dinara, od čega je 687,6 miliona dinara iz sredstava Ministarstva rudarstva i energetike, preko Uprave, a 436,3 miliona dinara je učešće lokalnih samouprava. Sve što uradimo kroz ovaj projekat znači zdraviju životnu sredinu i uštede energije, i to od 30 do 50 odsto godišnje, u zavisnosti od primenjenih mera. Na godišnjem nivou ušteda u potrošnji električne energije biće devet miliona kWh, a očekivano smanjenje emisije CO2 je oko 4.500 tona godišnje”, rekla je potpredsednica Vlade.

Ona je podsetila da država, pored javnih objekata, sufinansira i ulaganja u povećanje energetske efikasnosti i u domaćinstvima, gde je do sada kroz tri javna poziva u prethodnih godinu dana obuhvaćeno oko 25.000 domaćinstava u svim delovima Srbije.

Ukupno ulaganje kroz subvencije države i lokalnih samouprava je oko 2,7 milijardi dinara, od čega su 1,4 milijarde dinara subvencije Ministarstva. Takođe, u saradnji sa Svetskom bankom i EBRD obezbeđeno je još 70 miliona evra za nastavak projekta, kojim se očekuje da bude obuhvaćeno više od 100.000 domaćinstava.

Ona je najavila da će država nastaviti da raspisuje javne pozive, da povećava gde je potrebno subvencije koje daje država i da veruje da je moguće da u naredne tri godine barem 45 odsto domaćinstava bude obuhvaćeno ovim projektom.

“Ako znamo da Srbija danas troši oko četiri puta više energije nego prosečna članica EU za stvaranje jedinice BDP-a i skoro dva puta više toplotne energije po metru kvadratnom u domaćinstvima u odnosu na EU, jasno je koliko je ova oblast važna, i danas, kad imamo energetsku krizu, ali i za budućnost. I kad slušamo kako u drugim evropskim zemljama pozivaju građane da štede struju, onda bi trebalo da se zamislimo šta sami možemo da uradimo da kroz ovu krizu prođemo što bezbolnije. Država je tu da obezbedi novac, da raspisuje javne pozive, ali samo ako svi zajedno budemo radili na tome možemo učiniti da imamo i dovoljno energije i zdravu životnu sredinu”, poručila je Mihajlovićeva.

