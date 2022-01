Olgica Samoilović HEDERA VITA OTVORENOG SRCA I SA BISTROM VIZIJOM KRUPNIM KORACIMA U BUDUĆNOST

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

– Sve je počelo od jednog sapuna koji ste sami napravili. Za relativno kratko vreme postigli ste veliki uspeh. Kako danas izgleda slika vašeg preduzeća, koliko trenutno imate zaposlenih?

Neko veoma mudar rekao je: „Potrebno je dvadeset godina da bi se postigao uspeh preko noći.“ I zaista, svi mi koji se bavimo sličnim poslovima, gde mislim na preduzetnišvo pokrenuto pomoću sopstvenih sredstava, bez tuđe finansijske i druge pomoći, možemo to bezuslovno da potvrdimo. Po tome sudeći, rekla bih da se sada nalazim na pola puta do pravog uspeha. Nekada mi se učini da smo u našoj kompaniji već dali svoj maksimum, ali te granice konstantno se pomeraju. Zbog toga, osećam da u svoje ideje i snove moramo da uložimo daleko više truda, rada i energije, i to u svim segmentima poslovanja. Moramo biti još hrabriji i borbeniji nego prethodnih godina.

Naš tim trenutno čini oko pedesetak ljudi, ne računajući sve one osobe sa kojima Hedera Vita neposredno sarađuje, jer, kao što i sami znate, proces proizvodnje izutetno je kompleksan i zavisi od mnoštva faktora i međusobno povezanih delatnosti koje tek zajedničkim delovanjem daju krajnji proizvod. U našem konkretnom slučaju, navela bih: proizvođače sirovina, ambalaže, laboratorije, štamparije, dizajnere, stručnjake za marketing.

Posao kojim se bavimo veoma je zahtevan i kompleksan, te moj radni dan traje i po šesnaest sati. Ono što takvu vrstu angažmana i žrtvovanja čini mogućim i lakšim jeste činjenica da u našoj firmi vlada sjajna atmosfera, što bih navela i kao specifičnost Hedera Vite na koju sam posebno ponosna. Svi moji saradnici, baš kao i ja, potpuno su posvećeni našem zajedničkom cilju i usredsređeni na ostvarenje naše zajedničke vizije. Trudimo se da pratimo regulative dobre porizvođačke prakse (GMP) i, pre svega, da svaku mušteriju posmatramo individualno, kao osobu vrednu poštovanja, i imajući uvek na umu prave vrednosti. Verujem da smo mi više od poslovnog tima – jedna prava porodica, koja već godinama deli sve lepe, ali i one teške trenutke kroz koje svaka frima mora proći na svom putu ka uspehu. Ta međusobna povezanost, razumevanje i toplina čine nas onim što jesmo i daju nam jedan originalan pečat.

– Sve je više žena u preduzetništvu, i to veoma uspešnih. Vi ste, reklo bi se, veoma rano ušli u svet biznisa, koji na našim prostorima, ali i globalno, još uvek pripada muškarcima. Kako ste se snalazili?

Snalaziti se u svetu muškaraca za mene nije predstavljalo veliki problem. Kozmetika je za nas žene najvažnija sporedna stvar u životu i jedino je prirodno da kompanije koje se njome bave i vode žene. Sve je pitanje toga kako se postavite u poslu, ali i u životu. Možda je veći problem ili izazov za nas žene preduzetnike kako uklopiti privatni život sa ogromnim poslovnim obavezama.

Ne dopada mi se da vreme koje provodimo sa decom nazovem „obavezom“, jer je ono najveće uživanje i lepota u životu… Gajiti svoju decu, pratiti njihovo odrastanje, sačuvati porodicu na okupu, što je sve primarni zadatak i cilj svake žene, zahteva da budemo odmorne, energične i rasterećene. Zato je nekada teško pružati toliku energiju samom poslu, jer shvatate da naša privatna priča brzo prolazi, i posao nas neretko sprečava da u punom smislu uživamo u tim porodičnim trenucima, divnim momentima i najlepšem periodu života koji se više nikada ne može vratiti. Volela bih da se razbije predrasuda o ženama preduzetnicima koje su hladne, stroge ili nezainteresovane za kuću i poslove u vezi sa njom. Verujte da se meni lično dešava da u istom danu balansiram između osmišljanja nove proizvodne linije ili marketinške strategije, sa jedne, i spremanja ručka, peglanja veša i izrade domaćih zadataka, sa druge strane. Mislim da je pun pogodak naći pravi balans i da je upravo ovo najveći izazov za žene koje posluju u tom, takozvanom „muškom svetu“.

– Na kakve ste izazove nailazili tokom dosadašnjeg puta sa HEDERA VITOM? Koja prepreka je bila najteža?

U našoj firmi postoji jedna interna šala, a to je da kod nas nije dozvoljeno reći da nešto ne može da se ostvari. Ja to ne dopuštam i od ovog principa ne odstupam, jer smatram da je sve što čovek zamisli i ostvarivo, pitanje je samo koliko smo spremni da se predamo i posvetimo tom ostvarenju. Naravno, daleko od toga da zahtevam nemoguće, ali tražim taman toliko koliko je potrebno da saradnike navedem da posumnjaju u to da li je nešto zaista izvodljivo.

Vodim se krilaticom: „Pitaj i reći će ti se, traži i naći ćeš i nikada ne odustaj…“ Nikada ne pravim kompromise kada je u pitanju sam kvalitet proizvoda, zarad kratkoročne i brze koristi. To se direktno kosi sa mojim esencijalnim principima.

Prepreke – ima ih na svakodnevnom niovu, što je i očekivano ako se vratimo na priču o kompleksnosti našeg poslovanja. Ipak, ja sam davno odlučila da su za mene prepreke samo novi izazovi, koji uvek mogu i da se reše na adekvatan način. Naravno, nikada ne idemo „glavom kroz zid“, već se ponašamo u skladu sa definicijom inteligencije – sposobnosti snalaženja u svakoj novonastaloj situaciji na adekvatan način. Znate, u ljubavi ne postoje prepreke, a pošto je ono što radim ujedno i ono što volim, jasno je zašto one ne postoje ni na poslovnom planu.

– Vodite li se nekom posebnom mantrom kada je posao u pitanju?

Iskreno, od samog početka, moja mantra je bila: spoznati svrhu života, živeti život sa svrhom i iza sebe ostaviti nešto vredno, nešto što će nas nadživeti. To je možda samo jedan od mojih mnogih ciljeva, ali se usuđujem da kažem da je najuzvišeniji od svih.

Pre svega, cilj je biti srećan, baviti se poslom koji voliš, pružiti svoj maksimum u svakom smislu… Naravno, podjednako je važno, a katkada i važnije, učiniti srećnima i ljude oko sebe. Svet u kome danas živimo ume da bude surov, katkada hladan i siv. Nije li lepo posvetiti sebe bojenju tog sivila, utopljavanju hladnoće koja je zavladala među ljudima? Ličnim primerom najbolje pokazujemo da to može i drugačije, da se ujedno može biti i uspešan i kreativan, i poslovan i maštovit, i snažan i nežan, jer upravo u dobroti i ljubavi i leži najveća snaga što, nažalost, često umemo da zaboravimo.

– U čemu je još, osim nesumnjivog kvaliteta, tajna vaših proizvoda?

Stvaranje kvalitetnog proizvoda koji može da zadovolji želje i potrebe kupaca je proces koji ima svoje različite faze. Sve počinje idejom o proizvodu i njegovim kreiranjem. Ove faze se upravo zasnivaju na rezultatima osluškivanja i ispitivanja želja i potreba kupaca. Presudno je saznati šta kupci žele, koji oblik proizvoda im se dopada, kakve karakteristike proizvoda su poželjne, koje efekte očekuju od proizvoda. Dodatno, naši proizvodi baziraju se na biljnim sirovinama i uopšte sirovinama prirodnog porekla. Na taj način donosimo najbolje iz prirode svojim kupcima, a istovremeno brinemo i o životnoj sredini. Na kraju, proizvod mora imati i pristupačnu cenu da bi kupac u potpunosti bio zadovoljan i ostao veran našim proizvodima i našoj kompaniji.

– Gradite novu fabriku koja će biti ekološki osvešćena. Objasnite nam malo šta sve podrazumeva taj pojam.

Priroda je oko nas, mi dolazimo iz prirode i njen smo nerazdvojni deo. Trenutak kada shvatimo da nije bitno samo šta uzimamo za sebe iz prirode, već je daleko važnije šta dajemo prirodi, predstavlja početak naše ekološke osvešćenosti. Potom slede dela koja opravdavaju ove reči. Od početka se naši proizvodi baziraju na prirodnim sirovinama, a među prvima, u našem starom postrojenju, uveli smo standard dobre proizvođačke prakse, tj. GMP. Sa uvođenjem GMP, proizvodni proces je uređen tako da obezbedi najblji mogući kvalitet proizvoda, ali i da se otpadni materijali svedu na minimum u cilju zaštite životne sredine. GMP standard će stoga neminovno biti primenjen i u novoj fabrici.

Izgradnja nove fabrike donela nam je mogućnost da dodatno poboljšamo procese i razmišljamo o odvajanju otpada, tako da maksimalno smanjimo količinu komunalnog otpada. Posebna pažnja biće posvećena selekciji otpadnog materijala na staklo, papir, plastiku, metal, na ono što se odmah ponovo može upotrebiti (re-use) i na ono što se može reciklirati. Takođe, cilj nam je da potpuno neupotrebljive materijale uklonimo spaljivanjem bez emisije ugljen dioksida. U toku proizvodnje kozmetičkih proizvoda stalno se prolazi kroz procese pranja i čišćenja procesne opreme, ambalaže i prostorija čime se stvaraju znatne količine otpadnih voda. I o tome smo intenzivno razmišljali, pa je u fabrici uveden sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Kao veliki proizvođač, mi svakodnevno trošimo i velike količine električne energije. Da bi smo tu potrošnju sveli na minimum, naša nova fabrika biće osvetljena posebnim led osvetljenjem. Uz sve to, radimo na kontinuiranoj edukaciji i podizanju ekološke svesti kod svih zaposlenih. Spremni smo i da učestvujemo u akcijama čišćenja životnog i radnog prostora i očuvanju životne sredine. Ulaganja su velika, ali neminovna, jer je to zalog za budućnost i očuvanje života.

– Za kraj nam recite nešto o svojim planovima na lokalnom nivou? Vaše radnje su mali turistički centar, kako ste to postigli i šta očekuje Vaše kupce u radnjama u Loznici?

Naš grad je tek u povoju, imam slobodu i želju da kažem da se mi gradimo i napredujemo zajedno sa gradom. Zaista mi je zadovoljstvo kada znam, čujem i vidim da naši sugrađani rado dolaze u naše radnje, da čak dobijamo preporuke da nas i turisti i stranci posete, jer nema mnogo firmi taj luksuz da uz samu radnju ima i svoj proizvodni pogon, a to je ljudima interesantno. Nama su pre svega svi naši kupci važni, pa se tako uvek postavljamo, bez kompromisa.

Kao i do sada trudićemo se da novim proizvodima, ali i povremenim nagradnim igrama održimo raspoloženje naših kupaca. Uveliko je poznato da postoji saradnja između naših radnji i Terapeutik centra, pa vrlo često kupci mogu ostvariti popust na drugoj lokaciji ili dobiti tretman sasvim besplatno. Ja to posmatram kao čin zahvalnosti svojim sugrađanima što su mi poklonili poverenje.

Trudimo se da podržimo mlade i vredne ljude, što će svakako biti i naš cilj u budućnosti, jer se neretko desilo da naši verni kupci postanu i deo našeg tima.

Dakle glavna ideha hedera Vite i svih njenih segmenata jeste da održi kvalitet i unapredi sve segmente poslovanja i da tom prilikom učestvuje u izgradnji naše divne zajednice i našeg grada koji toliko volimo.

