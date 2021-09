Ojade vas za samo 30 sekundi

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Krađa katalizatora sa automobila je nova “šema” lopova, obave je za pola minuta a preprodaju uređaje za velike pare!

Za katalizator se dobija od 20 do 50 evra, a za neke skuplje modele i do 200 evra. Lopovi su se izveštili i rade u timovima. Prilazi se hidrauličnim dizalicama i onda se seče baterijskim brusilicama. Operacije traju od 30 sekundi do dva minuta. Stručnjaci kažu da se ovako može mesečno zaraditi i po nekoliko hiljada evra.

“Krađa katalizatora, nažalost, nije prioritet policije i tužilaštva, jer se to tretira kao sitno delo. Radi se, međutim, o znatnoj šteti za vlasnike vozila. S druge strane, radi se o delu koje proizvodi negativne posledice ne samo za vlasnike vozila, već i na životnu okolinu, odnosno zdravlje društva”, kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Jedina moguća zaštita od lopova je parkiranje na svetlu, ispod kamera ili ugradnja alarma koji reaguju na ljuljanje vozila. Tada se lopovi povlače i traže novu žrtvu.

izvor Mondo RTS

