Održani Dani sportsko – rekreativnog i kulturnog turizma (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Uz mnoštvo kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja, u Malom Zvorniku su, od 27. do 30. jula, održani 12. Dani sportsko – rekreativnog i kulturnog turizma, pod sloganom „Drina je smisao života“.

Manifestaciju pod pokroviteljstvom opštine Mali Zvornik realizovala je Turistička organizacija opštine Mali Zvornik, u saradnji sa Bibliotekom „17. septembar“.

Svečano otvaranje upriličeno je na stadionu Fudbalskog kluba „Jedinstvo, koncertom Ilde Šaulić i Petra Mitića.

Neposredno pred njihov nastup, predsednik opštine, Zoran Jevtić pozdravio je okupljene posetioce i poželeo im ugodan boravak i lep provod i ovog puta u Malom Zvorniku, istakavši da lokalna samouprava čini sve da unapredi i obogati turističku ponudu i svakog leta ponudi više sadržaja turistima, te da od septembra, uz podršku Ministarstva za brigu o selu Vlade Republike Srbije, uvodi novu jednodnevnu manifestaciju, pod nazivom „Miholjski susreti sela“.

Nakon muzičkog programa, uz koji je publika u četvrtak uživala do kasno u noć, u petak i subotu, 28. i 29. jula, održano je 26. takmičenje u lovu soma na Zvorničkom jezeru – „Somovijada 2023“ i takmičenje u pripremanju riblje čorbe „Zlatni kotlić“, dok je u završnici programa u nedelju, 30. jula, održana 12. malozvornička regata, od Velike Reke do Sakara.

Najuspešniji u ribolovu ovog puta bio je iskusni takmičar Damjan Aleksić, iz Sremske Mitrovice, sa ulovom od 14.040 gram poena, koji je i ranije više puta pobeđivao na Somovijadi.

Drugo mesto osvojio je ribolovac Davor Janjušić, iz Branjeva kraj Zvornika, sa 7880 gram-poena, dok je treće mesto zauzeo Vladimir Herić, iz Novog Sada, sa 7735 gram-poena.

Za ostvareni plasman ribolovci su kao nagradu od domaćina dobili pehare, medalje, diplome i vrednu ribolovačku opremu.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovala su 82 ribolovca iz Srbije i inostranstva.

Najviše uspeha u pripremanju riblje čorbe, na takmičenju „Zlatni kotlić“, održanom u subotu, 30. jula, na plaži u Sakaru, imala je ekipa „Kumovi”, iz Beograda.

Drugoplasirana je ekipa „Šaran” iz Petrovaradina, dok je treće mesto osvojio „Trio za Rio” iz Budišića.

Najbolje plasiranim kulinarima na ime nagrade pripali su pehari, medalje, diplome i kotlići za kuvanje.

Učestvovalo je ukupno pet ekipa, iz Beograda, Petrovaradina, Sakara, Budišića i Amajića.

Pripremljene riblje čorbe ocenjivao je stručni žiri, koji su činili: Miloš Čolić – specijalista gastronomije, profesor kuvarstva u Ekonomskoj školi u Valjevu i Milomir Simić – profesor kuvarstva iz Valjeva u penziji.

Program manifestacije upotpunjen je koncertom narodnih pesama i igara, u petak uveče u Sakaru, u okviru kojeg su nastupili članovi Folklorne sekcije Biblioteke „17. septembar” iz Malog Zvornika i Udruženja „Mina i Andrej“ iz Malog Zvornika.

Priređen je i bogat program za najmlađe, koji su iste večeri uživali u predstavi „Surfi Surf“, u izvođenju pozorišne trupe iz Beograda.

Sutradan je upriličena dečja kreativna radionica, uz animatore pozorišta „Đole i Bora“ iz Šapca.

Sportski savez „Drina“ iz Malog Zvornika i ovog puta za decu i mlade organizovao je dvodnevnu obuku za vožnju skutera na Zvorničkom jezeru.

Na manifestaciji tradicionalno je održan Sajam domaće radinosti, hrane, pića i suvenira, uz učešće brojnih izlagača iz Srbije i Republike Srpske, kao i akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, u saradnji Opštinske organizacije Crvenog krsta u Malom Zvorniku i Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Od 27. do 13. jula održana je i 18. Međunarodna likovna kolonija Malog Zvornika, uz učešće 28 umetnika.

Veče uoči 12. malozvorničke regate na Zvorničkom jezeru publika je na stadionu FK „Jedinstvo“ uživala uz trubače, na koncertu Dejana Petrovića i Big benda.

Plovidba od Velike Reke do Sakara, koja je usledila u završnici manifestacije u nedelju, okupila je oko 3000 učesnika iz više gradova Srbije i iz inostranstva, sa oko 350 plovila, među kojima i brojne zvanice, predstavnike opština i gradova iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Regataši su deonicu od 22 kilometra uspešno savladali u veseloj atmosferi nakon nekoliko časova vožnje i na cilj pristigli u 15.30. časova.

Jezerska regata u Malom Zvorniku, kao i uvek do sada, protekla je u odličnom raspoloženju učesnika, voljnih da uskoro opet dođu i uživaju na Zvorničkom jezeru.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp