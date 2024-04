Održana prezentacija projekta „Jadar“ za inženjere bivše Viskoze

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Kompanija Rio Tinto je u Loznici, u prostorijama svog Info centra, organizovala je dijalog na temu projekta Jadar kome su prisustvovali neki od najstručnijh ljudi iz ove sredine, uglavnom inženjeri bivše Viskoze, hemičari, tehnolozi, elekto i mašinski inženjeri. Pitanja su postavljali i ljudi koji su zaduženi za zaštitu životne sredine u rudniku Zajača, kao i stručnjaci koji aktivno rade na projektima zaštite životne sredine. Prisutni su dobili informacije o potencijalnom rudniku kao i o tehnologiji iskopavanja i prerade litijuma. Nakon završene prezentacije, podelili su i svoje utiske.

Gospodin Slavko Nikolić, po struci tehnolog, nekadašnji radnik fabrike Viskoza, je rekao da je ovo drugi put da prisustvuje prezentaciji i da sa kompanijom Rio Tinto komunicira od 2004. godine. Istakao je da je došao u društvu svojih kolega – mašinskih i elektro inženjera i tehnologa, kako bi se i oni upoznali sa kompanijom. „Smatram da je prezentacija bila uspešna. Neophodno je da standardi životne sredine budu ispoštovani, a zadovoljan sam odgovorima koje su predstavnici kompanije dali na sva pitanja koja su im bila postavljena“ rekao je Nikolić.

Gospodin Milutin Vasiljević, tehnolog u penziji, dugogodišnji radnik fabrike Viskoza je takođe bio zadovoljan odgovorima na svoja pitanja koja je postavio inžinjerima kompanije Rio Tinto ali je naglasio da smatra da je potrebno još neko vreme posvetiti ispitivanjima zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja ljudi, kao i biodiverzitetu. Zaključio je da neophodno da se Vlada Republike Srbije, Gradska uprava Loznice ali i građani usaglase da li je otvaranje rudnika ono što žele.

Gospodin Vladimir Filipović, magistar tehnologija, bivši zaposleni u fabrici Viskoza, je rekao da su on i njegove kolege postavili niz zanimljivih pitanja i da su zadovoljni odgovorima koji su im predstavnici Rio Tinta dali, dodajući da je „na neke odgovore je potrebno sačekati, to se pre svega odnosi na Studiju o zaštiti životne sredine i onog momenta kada Studija bude dostupna javnosi, nadam se da će konačno doći do dogovora“.

Gospodin Dobrivoje Tufegdžić je istakao da nakon ove prezentacije ima više informacija o projektu Jadar nego što je to mogao da sazna iz medija, posebno o modernoj tehnologiji koja bi se koristila za preradu Jadarita. Smatra da je potrebno da se projekat nastavi i privede kraju.

Nekadašnji generalni direktor fabrike Viskoze, gospodin Marinko Nikolić je rekao da su ovoj prezentaciji prisustvovali najstručniji ljudi iz ove sredine – 10 diplomiranih tehnologa, šest diplomiranih mašinskih inženjera, četiri diplomirana elektro inženjera, direktori Viskozinih postrojenja, koji su 40 godina radili u fabrici. Ističe da su dobili nove informacije i sebe upotpunili ovim programom. Smata da iskustvo koje imaju svi ovi stručnjaci može biti jako korisno za kompaniju Rio Tinto ukoliko postoji saradnja sa obe strane.

