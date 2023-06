Održana 13. malozvornička „Skobaljijada i Gurmanijada“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Ribolovna sportsko-turistička manifestacija ,,Skobaljijada i Gurmanijada” održana je po 13. put na šetalištu pored reke Drine u Malom Zvorniku u subotu, 10. juna.

Na takmičenju u lovu skobalja učestvovalo je više od 100 ribolovaca, dok se u pripremanju riblje čorbe, gulaša na lovački način i vojničkog pasulja, nadmetalo 39 ekipa.

Događaj je organizovala Turistička organizacija opštine Mali Zvornik, pod pokljoviteljstvom lokalne samouprave, u saradnji sa Bibliotekom „17. septembar“ i Klubom sportskih ribolovaca „Drinsko jezero“ iz Malog Zvornika.

Pozdravljajući okupljene učesnike i goste, predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da je 13. ,,Skobaljijada i Gurmanijada” najmasovnija i najbogatija sadržajima do sada i da je veoma srećan zbog velikog odziva takmičara i ostalih posetilaca.

On je naveo da ovim druženjem tradicionalno počinje letnja turistička sezona u Malom Zvorniku i da je ono uvod u glavni letnji program „Dani sportsko rekreativnog turizma – Drina je smisao života“, koji će biti održan poslednje sedmice u julu, uputivši poziv posetiocima da i na ovu manifestaciju dođu u što većem broju.

Predsednik opštine istakao je ovom prilikom da lokalna samouprava, u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Mali Zvornik, veoma mnogo radi na unapređenju turističke ponude i da je, uz podršku Republike Srbije, obezbedila nastavak rekonstrukcije i opremanja kulturno – istorijskog kompleksa „Podzemni grad Karađorđevića“, otvaranje suvenirnice u objektu, izgradnju galerije u holu Biblioteke „17. septembar“, gde će biti izložena muzejska postavka, kao i da nastoji da uredi prilaz i vidikovce na arheološkom lokalitetu „Orlovine“ i otvori Info – centar za posetioce.

Direktorka Biblioteke „17. septembar“ na svečanom otvaranju manifestacije predstavila je sadržaj kulturnog programa na manifestaciji i najavila da će ovogodišnja Lokovna kolonija Malog Zvornika biti održana tokom manifestacije „Drina je smisao života“, istakavši da očekuje učešće velikog broja umetnika.

Direktorka Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, Marica Lukić, zahvalila je takmičarima i svim ostalim posetiocima na podršci koju su svojim prisustvom pružili ovogodišnjoj manifestaciji „Skobaljijada i Gurmanijada“.

Među posetiocima koji su došli iz različlitih krajeva Srbije, iz Rađevine, Azbukovice, Podgorine, Šumadije, Vojvodine, kao i sa Kosova i Metohije, ovog puta bili su i gosti iz Mađarske, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Pobednik malozvorničke Skobaljijade 2023 je Vukašin Đokić, iz Ljubovije, sa ulovom od 13.820 gram – poena.

Drugo mesto osvojio je Davor Janjušić, iz Zvornika (BiH – RS), sa osvojenih 12.050 gram – poena, dok je trećeplasirani ribolovac Miodrag Smiljanić, iz Zvornika (BiH – RS), sa ulovom od 11.550 gram-poena.

Zbog minimalne razlike u težini ulova, ribolovac Nebojša Mladenović, iz Uba, za ulov od 11.540 gram-poena, proglašen je za četvrtoplasiranog na takmičenju.

Najstariji takmičar ovogodišnje Skobaljijade je Miloje Matić, rođen 1946. godine, dok je najmlađi među ribolovcima bio Milan Stevanović, 2012. godište.

Na Gurmanijadi 2023, najbolju riblju čorbu pripremila je ekipa „Banatski kulinari“ iz Kikinde.

Drugoplasirani u ovoj kategoriji su članovi ekipe „Čiča i ja”, iz Donje Trešnjice, dok je treće mesto osvojila ekipa hotela „Rojal Drina” Mali Zvornik.

Najuspešnija ekipa u kuvanju čorbastog pasulja bila je ekipa „New Now”, iz Novog Sada.

Drugoplasirana je ekipa „Petak 21”, iz Loznice.

Treće mesto u ovoj disciplini na malozvorničkoj Gurmanijadi osvojila je družina „Čiča Gliša”, iz Brasine.

Najuspešnija u pripremi gulaša na lovački način je ekipa „Enterijer Simić”, iz Donje Trešnjice.

Drugo mesto osvojila je ekipa „Kotlić from Komirić”, a treće „Podgorka”, iz Osečine.

Uspešne takmičare na Skobaljijadi i Gurmanijadi opština Mali Zvornik nagradila je vrednom ribolovačkom opremom i priborom za kuvanje, a dodeli nagrada, osim predstavnika opštine i Turističke organizacije, prisustvovao je proslavljeni golgeter Crvene Zvezde, fudbaler Dušan Dule Savić.

Program manifestacije ove godine obogaćen je sportskim sadržajima za mlade, koji su se ekipno takmičili u nošenju jajeta u kašici, skakanju u džaku i nadvlačenju konopca.

Najuspešniji takmičar je Boris Ivanović, budući da je u disciplini „Nošenje jajeta u kašici“ stazu uspešno savladao za 3.08 sekundi i da je pobedio u disciplini „Skakanje u džaku“, pri rezultatu od 4.05 sekundi.

Drugoplasirana u takmičenju „Nošenje jajeta u kašici“ je Una Ćirić, sa 3.94, dok je Mateja Jokić ostvario rezultat od 4.00 sekunde i osvojio treće mesto.

Drugi u disciplini „Skakanje u džaku“ je Benjamin Zulić sa 4.14.

Treće mesto pripalo je Damjanu Radojčiću, za rezultat od 4.2 sekunde.

Pobednik u nadvlačenju konopca je ekipa juniora, u sastavu: Anđela Radosavljević, Veljko Radić, Zdravko Milovanović i Nikola Perić.

Na manifestaciji, čiji je voditelj ovog puta bio Miša Ćirić, omiljeni promoter Srbije u dijaspori, priređen je i bogat kulturno – zabavni program.

U organizaciji malozvorničke Biblioteke „17. septembar“, upriličen je nastup folklorne sekcije i orkestra biblioteke i Udruženja „Mina i Andrej“, kao i druženje mališna sa animatorom i klovnom, izložba slika sa likovnih kolonija održanih u Malom Zvorniku, izložba knjiga, kao i kreativna dečja radionica pisanja i crtanja na zadate teme.

Održan je i tradicionalni Sajam domaće radinosti, uz učešće brojnih izlagača, koji su na štandovima promovisali svoje atraktivne proizvode i usluge.

Priliku da se predstave posetiocima manifestacije iskoristili su poljoprivredni proizvođači, zanatske radnje, preduzetnici, različite ustanove, udruženja građana i turističke organizacije iz više gradova i opština u okruženju.

Po prvi put ove godine na Skobaljijadi i Gurmanijadi učestvovali su bajkeri, koji su upriličili izložbu motora, kao i defile kroz grad.

Za odlično raspoloženje takmičara i gostiju pobrinuo se Vokalno – instrumentalni sastav „4 o’clock acoustic band”.

Manifestacija je završena u kasnim popodnevnim satima, uz poziv organizatora učesnicima i gostima da ponovo dođu u Mali Zvornik.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp