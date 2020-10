Obeleženo 210 godina od Boja na Loznici (video+foto)

Ceremonija obeležavanja 210 godina od Boja na Loznici održana je danas na platou ispred crkve Pokrova Presvete Bogorodice gde su se prisutnima nakon parastosa čuvarima Loznice obratili Njegovo preosveštenstvo, Episkop šabački, gospodin Lavrentije i pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić.

Episkop Lavrentije rekao je da su okupili kako bi se prisetili „velikih viteških dana, naše napaćene junačke prošlosti i teških momenata kada je ovaj grad bio u mukama podsećajući na reči vođe lozničkih ustanika, podrinjskog vojvode Ante Bogićevića, „Naglo Turci na grad navaljuju, rukama se za bedem hvataju. Zemlja ječi, vedro nebo zveči, ko će Turskoj sili odoleti“.

Prema rečima episkopa Lavrentija u tim danima kalila se naša sloboda koja je plaćena životima naših predaka.

– Loznica je krvlju natopljena, šta su sve ovi bedemi oko grada zapamtili to je nama teško i pomisliti. Neka gospod bog da tim viteškim junacima i našim precima rajsko naselje i nek se oduži on za žrtvu koju učiniše da bi nama bilo bolje i da bi mogli živeti u slobodi – poručio je episkop Lavrentije.

Pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić pozdravio je sve prisutne u ime gradonačelnika i podsetio na to kako se odigrao Boj na Loznici ističući da je to bila krvava borba i da je istorija na našim prostorima zabeležila surova događanja.

– Ovaj boj na Loznici se svrstava u red Boja na Mišaru, Boja na Deligradu, na Varvarinu i bila je to vrlo važna borba gde su se ispisivale zapadne granice Srbije. Poštovani prijatelji posle 210 godina naše rukovodstvo se bori, ali na sreću ne oružjem nego diplomatijom sa ciljem da ispišemo južne granice naše zemlje. Mi u Loznici se borimo da izgradimo puteve, komunalnu infrastrukturu da rekonstruišemo škole, da izgradimo nova obdaništa, sporstke terene i nadam se da ćemo biti uspešni kao što su bili naši preci – poručio je pomoćnik gradonačelnika.