Novi vodovod u Donjoj Trešnici biće uključen do kraja avgusta

U mesnoj zajednici Donja Trešnica u toku su tehničke procedure za puštanje u rad novoizgrađenog vododovoda, kojim će dugoročno biti rešen problem vodosnabdevanja u ovom selu.

Iz Opštinske uprave i Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ u Malom Zvorniku saopšteno je da je stavljanje u funkciju novog vodovoda predviđeno do kraja avgusta.

Povodom komentara građana na društvenim mrežama u vezi nedostatka vode u Donjoj Trešnici i prekida koji se, usled kvarova i sušnog perioda, povremeno javljaju u selima na području opštine, a u kojima lokalnu samoupravu pozivaju na odgovornost zbog takve situacije, predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da je opština Mali Zvornik obezbedila dostavljanje vode cisternom u svim selima u kojima se dogode prekidi u snabdevanju.

On je potvrdio da će novi vodovod u Donjoj Trešnici biti uključen do kraja avgusta, po završetku ispiranja cevovoda i rezervoara, koje mora da bude obavljeno nekoliko puta do tada.

Procedura uključuje i hlorisanje vode, ispitivanje zaptivenosti sistema, kao i kontrolu kvaliteta vode od strane Zavoda za javno zdravlje iz Šapca.

Jevtić je pozvao građane koji u negativnom smislu komentarišu vodosnabdevanje u opštini da prestanu da šire neistine, jer lokalna samouprava čini sve što može da tokom sušnog perioda obezbedi uredno vodosnabdevanje na teritoriji čitave opštine.

On je naveo da pomenute komentare na društvenim mrežama šire upravo oni građani koji su ometali radove na obnovi i izgradnji vodovoda u Donjoj Trešnici i Donjoj Borini, nedavanjem neophodnih saglasnosti da kroz njihova imanja budu postavnjene vodovodne cevi, te da su zbog takvih ljudi procedure oko realizacije projekta rekonstrukcije vodovoda u pomenutim selima odlagane i do 2 godine, kao i da u Donjoj Trešnici još uvek postoje imovinsko – pravni procesi sa građanima koji usporavaju rad na poboljšanju vodosnabdevanja u tom selu.

Istovremeno on je uputio izvinjenje sugrađanima koji trpe zbog neodgovornih pojedinaca usled kašnjenja puštanja novog vovovodnog sistema u rad.

Jevtić je naveo i to da su u Velikoj Reci pojedini odbornici opozicije takođe odbili da daju saglasnost da vodovod prođe kroz njihova imanja, što, kako je reako, znatno otežava procedure projektovanja i izgradnje vodovoda u tom selu.

Direktor JKP „Drina“, Dragan Čikarić“, rekao je da se vodosnabdevanje na teritoriji opštine koje je pod nadzorom JKP „Drina“ odvija uredno, sa povremenim kraćim prekidima u isporuci vode zbog otklanjanja kvarova na mreži.

On je naveo da u sušnom periodu neretko dolazi i do smanjenja kapaciteta izvorišta i da je takva pojava u letnjim mesecima najizraženija u mesnoj zajednici Culine, te da JKP „Drina“ u takvim situacijama redovno vrši dopunjavanje sistema vodom.

Ovo preduzeće obezbeđuje vodom iz cisterni sve delove opštine koji prijave nedostatak vode, uključujući i one koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu, kojom upravlja JKP „Drina“, a lokalna samouprava finansira sve troškove ovakvog načina isporuke vode.

Čikarić i Jevtić apelovali su na građane da pošuju odluku opštine o zabrani neracionalne potrošnje vode za vreme sušnog perioda za zalivanje bašti, punjenje bazena, pranje pločnika i slične potrebe i najavili da će kontrola racionalne potrošnje vode biti pojačana tokom perioda visokih temperatura vazduha.

Direktor Čikarić ocenio je da je u proteklih 5 godina opština Mali Zvornik uradila mnogo na poboljšanju vodosnabdevanja u opštini i da intenzivno nastavlja dalje sa radovima u ovoj oblasti.

On je naveo da je zahvaljujući rekonstrukciji i izgradnji vodovoda u Brasini i Donjoj Borini 95 % domaćinstava u ovim selima priključeno na sistem vodosnabdevanja kojim upravlja JKP „Drina“ i najavio da predstoji rad na širenju mreže vodovoda i poboljšanju vodosnabdevanja u Radalju.

Uskoro sledi javna nabavka firme koja će izraditi Plan detaljne regulacije vodosnabdevanja u drugoj visinskoj zoni u Radalju, a nakon toga priprema projektno – tehničke dokumentacije i procedura izvođenja radova.

Čikarić je ocenio da su izgradnjom novog vodovoda u Donjoj Trešnici stvoreni uslovi za nastavak radova i poboljšanje vodosnabdevanja i u okolnim selima, u Amajiću, Budišiću, Čitluku, Culinama i Velikoj Reci, podsetivši da predstoji nastavak aktivnosti na izgradnji vodovoda Culine – Velika Reka, kao i puštanje u rad sekundarne mreže u Amajiću, koje takođe kasni zbog rešavanja imovinskih sporova sa građanima.

