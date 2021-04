Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na sednici Kriznog štaba predloženo je da se od ponedeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih, dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom. Predlog je i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produžava do 22 časa, piše RTS

