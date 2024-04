Nova sezona Formule 1 je startovala!

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Obožavaoci “brzinskog spektakla na četiri točka” konačno su ugledali svoje dane – nova sezona Formule 1 započela je u martu, sa Velikom nagradom u Bahreinu, dok su u samo nešto više od mesec dana održane četiri uzbudljive trke, donoseći radost svima koji sa žarom prate svaki detalj vezan za vozače i trke Formule 1, a kojih je mnogo širom sveta. Trka u Bahreinu je bila samo početak, a nakon nje su usledili trkački okršaji u Saudijskoj Arabiji i Australiji, da bi se nakon toga vozila i trka u Japanu.

Ekipe

Sve ekipe koje se takmiče u Formuli 1 ove sezone verovatno imaju jedan zajednički cilj – kako da Maks Ferštapen ne dođe ponovo do titule, a što je u poslednje tri godine slučaj. Izgleda da će ga i ove godine biti teško nadmašiti, iako je sezona tek na početku, pa nas očekuje uzbudljivo praćenje razvoja događaja sve do finiša.

Kada govorimo o samim ekipama, došlo je do nekih promena u sastavima, ali ključni vozači vodećih timova su uglavnom ostali nepromenjeni. Za aktuelne prvake, Red Bul, nastupaju Maks Ferštapen i Serhio Perez. U moćnom Ferariju, za volanom će biti Karlos Sainc Junior i Šarl Lekler. Međutim, važno je istaći da će Ferarijeva postava ostati nepromenjena samo ove godine, jer će sledeće sezone u tim stići Luis Hamilton dok Karlos Sainc napušta ekipu. Ova promena će definitivno biti dodatni motiv za Ferari da se vrati na puteve stare slave, uz Hamiltona koji će se pridružiti tom poduhvatu. A kada već govorimo o Luisu Hamiltonu, on će i ove godine voziti za Mercedes, a društvo će mu praviti Džordž Rasel.

Što se tiče Meklarena, za ovaj tim će voziti Oskar Pjastri i Lando Noris, dok će Aston Martin predstavljati Lens Strol i Fernando Alonso. Poznati Španac će se i ove godine truditi da ostavi snažan dojam kao što je to bilo i prošle sezone, te će se, koliko god može, boriti da ostvaruje rezultate koji prevazilaze mogućnosti njegovog bolida. U timu Alpine će ove godine biti Esteban Okon i Pjer Gasli. Vilijams će imati u svojim redovima Aleksa Albona i Logana Sardženta, dok će za RB tim voziti Danijel Rikardo i Juki Cundoa. Kik Zauber će predstavljati Valteri Botas i Guanju Džou, a ekipu Has će činiti Kevin Magnusen i Niko Hilkenberg.

Početak sezone u Bahreinu

Uvodna utrka sezone Formule 1 održana je za Veliku nagradu Bahreina, a to je značilo i novu priliku za sve one koji vole sportsko klađenje na moto trke da okušaju svoje znanje i sreću. Maks Ferštapen je zauzeo prvo mesto u kvalifikacijama, i tako jasno stavljajući svima do znanja ko bi i ove godine mogao da bude glavni pretendent na titulu. Šarl Lekler je bio drugi, a Džordž Rasel treći u kvalifikacijama. Što se tiče trke, ni u njoj nije bilo previše iznenađenja. Ferštapen je suvereno trijumfovao u Bahreinu, dok je iza njega bio Serhio Perez. Meksikanac je uspešno napredovao sa petog mesta na startu do drugog mesta na cilju, čime je sigurno bio i više nego zadovoljan. Karlos Sainc je zauzeo treće mesto, dok je četvrto pripalo Šarlu Lekleru. Džordž Rasel je završio kao peti, a Lando Noris je bio šesti. Na sedmom mestu trku je završio Luis Hamilton što sigurno nije bilo ono čemu se nadao od prve trke, dok je kao osmi cilj prošao Oskar Pjastri. Timski dvojac Aston Martina, Fernando Alonso i Lens Strol zauzeli su deveto i deseto mesto na prvoj trci ovogodišnje sezone Formule 1.

Ferštapenova nadmoć i u Saudijskoj Arabiji

Sedam dana posle otvaranja sezone u Bahreinu, vozači Formule 1 našli su se na liniji starta još jedne trke, a to je ovoga puta bilo za Veliku nagradu Saudijske Arabije. No, situacija na stazi nije se bitno promenila – Maks Ferštapen je ponovo osvojio pol poziciju u kvalifikacijama, i opet je bio prvi favorit za pobedu. Šarl Lekler je zauzeo drugo mesto, dok je Serhio Perez kvalifikacije završio kao treći. Kada je u pitanju sama trka, kroz ciljnu liniju je prvi prošao Ferštapen, dok su pozicije dva i tri zamenjene u odnosu na kvalifikacije – Perez je završio kao drugi, a Lekler kao treći. Oskar Pjastri je impresionirao na ovom trkačkom izazovu, završivši trku na četvrtom mestu. Fernando Alonso je takođe ostvario odličan rezultat, jer je osvojio peto mesto u Saudijskoj Arabiji. Džordž Rasel je bio šesti, dok je sedmo mesto pripalo Oliveru Bermanu koji je vozio za Ferari, i to umesto Karlosa Sainca, koji je bio odsutan zbog operacije slepog creva. Lando Norris je završio kao osmi, dok je deveto mesto pripalo Luisu Hamiltonu. Poslednje mesto koje donosi bodove, odnosno deseto mesto osvojio je Niko Hilkenberg.

Sainc osvojio Melburn!

Po završetku kvalifikacija za treću rundu sezone, Veliku nagradu Australije, gde je Maks Ferštapen opet bio najbrži, mnogi su krenuli u razmišljanja i podsećanja na prošlu sezonu koja je bila jedna od najnezanimljivijih jer je Ferštapen suvereno vladao od početka do kraja. Ipak, iznenađenje u Melburnu pokazalo je da ni šampioni nisu nepobedivi. Kada je to najmanje bilo očekivano, Ferštapenu se bolid pokvario gotovo na samom startu trke – problem su izazvale kočnice. Ferštapen je bio prisiljen odustati i rano završiti Veliku nagradu Australije, napuštajući stazu mnogo ranije nego što je to iko mogao da predvidi. Karlos Sainc je iskoristio ovu situaciju, te je zabeležio svoju prvu pobedu u 2024. godini. Njegova čvrsta vožnja osigurala mu je trijumf bez ikakve pretnje od konkurencije. Dvostruki uspeh za Ferari doneo je Šarl Lekler završivši kao drugi. Treće mesto pripalo je Landu Norisu iz Meklarena, a četvrto njegovom timskom drugu, Oskaru Pjastriju. Serhio Perez zauzeo je peto mesto, dok je šesti bio Lens Strol. Sedmo mesto osvojio je Juki Cunoda, a osmi je bio Fernando Alonso, koji je tako nastavio svoj niz osvajanja bodova, što se i mnogima na klađenju uživo svidelo. Niko Hilkenberg je trku završio na devetom mestu, a deseto mesto zauzeo je njegov klupski kolega iz Hasa, Kevin Magnussen.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp