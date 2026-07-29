Nova medicinska oprema za ZC Loznica zahvaljujući donaciji naših ljudi iz Kanade

Odeljenje pedijatrije Zdravstvenog centra Loznica bogatije je za novu medicinsku opremu zahvaljujući donaciji Humanitarne organizacije „Sabor Srbije“, koja okuplja naše sunarodnike iz Kanade.

Isporukom pacijent-monitora i orhidometra uspešno je završen projekat donacije, u okviru kojeg su prethodno obezbeđeni i novi bolnički kreveti sa dušecima za decu i bebe. Na taj način značajno su unapređeni uslovi lečenja i boravka najmlađih pacijenata.

Novi pacijent-monitor omogućiće sigurnije praćenje vitalnih parametara dece tokom lečenja, dok će orhidometar unaprediti rad endokrinološke ambulante i dijagnostiku u proceni pubertetskog razvoja dečaka.

Direktorka Zdravstvenog centra Loznica, dr Jadranka Marinković, zahvalila je Humanitarnoj organizaciji „Sabor Srbije“, njenim članovima i svim donatorima na podršci i humanosti.

– Ova donacija predstavlja mnogo više od nove opreme. Ona potvrđuje da zajedništvo, solidarnost i briga o najmlađima nemaju granice. Zahvaljujući našim sunarodnicima iz Kanade, deca koja se leče u našoj ustanovi imaće kvalitetnije uslove, a zdravstveni radnici savremeniju opremu za svakodnevni rad – istakla je Marinković.

Iz Zdravstvenog centra Loznica poručuju da ovakve donacije predstavljaju dragocenu podršku u stalnom unapređenju zdravstvene zaštite i stvaranju boljih uslova za lečenje najmlađih pacijenata.