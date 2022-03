Nova dečja igrališta na radost dece i roditelja (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović obišao je novo dečje igralište iza Biblioteke Vukovog zavičaja, jedno od tri koja su proteklog leta, na njegovu inicijativu urađena u našem gradu, i tom prilikom uručio je deci koja su se tu igrala, hulahopove, lopte, vijače i druge sportske rekvizite, koji će doprineti da najmlađi još kvalitetnije i bolje provode vreme napolju.

– Deca su poseban narod. Ništa nije vredno kao jedan dečiji osmeh i zato Grad Loznica svih ovih godina posebnu pažnju posvećuje mladima i najmlađim sugrađanima. Izgradnja ovakvih dečjih igrališta, koja mnogo znače za decu i roditelje, je samo jedan vid podrške mladima, njihovim roditeljima i Predškolskoj ustanovi „Bambi“ – rekao je gradonačelnik i dodao da je plan da se od Loznice napravi zelena oaza s obzirom na to da se svake godine zasadi od 600 do 1000 stabala.

– U toj zelenoj oazi, najpozvaniji ljudi našeg grada, pre svega glavni urbanista zajedno sa zaposlenima u Odeljenju za planiranje i izgradnju, treba da odrede i definišu površine na kojima ćemo raditi upravo ovakve sadržaje kao što su dečja igrališta, tereni za male sportove, teretane na otvorenom. Sa druge strane na tim prostorima kroz igru, kroz sve te sadržaje se odvija prirodan proces socijalizacije društva – kazao je Petrović i istakao da na taj način lokalna zajednica odgovara na potrebe svih sugrađana jer postajemo bliži i bolje razumemo jedni druge.

Grad Loznica vodi računa potrebama svih sugrađana

– Danas pričamo o najmlađima, ali isto tako imamo sadržaje za najstarije sugrađane, penzionere kao i za mlade koji su završili fakultete i koji će imati priliku da rade u Inovacionom centru. Ozbiljna lokalna samouprava mora u fokusu da ima sve uzraste kako bismo u aktivnom dijalogu sa našim sugrađanima došli do najboljih rešenja. Zato je važno da čujemo inicijative ljudi i da onda to struka uradi na dobar način na zadovoljstvo svih nas – istakao je on.

Izgradnja novog vrtića u funkciji smanjenja liste čekanja i socijalizacije dece

Osvrćući se na izgradnju novog obdaništa u Lozničkom Polju i smanjenja lista čekanja za upis u skladu sa tim, gradonačelnik je ukazao da će i po završetku novog vrtića raditi nove sadržaje za najmlađe s obzirom na to da postoji blag porast nataliteta u lozničkom kraju i da se kod roditelja sve više razvija svest o važnosti boravka i socijalizaciji dece u najranijem uzrastu.

Gradonačelnik Vidoje Petrović je istakao da su liste čekanja dobar pokazatelj da su roditelji zaposleni i da je Loznica živ grad u kojem se uvećava broj stanovnika i po osnovu ekonomskih migracija, nakon izgradnje novih fabrika i otvaranja novih radnih mesta.

Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite odmah informisani.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp