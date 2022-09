Neka nova škola miriše na sreću (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Sa željama da i ove školske godine baštine uspehe na svim poljima, da se prvačići što bolje snađu u novim sredinama a roditelji uvek više i bolje posvete deci na uštrb drugih obaveza, kao i da nastavnici i učitelji budu zajedno sa svojim đacima verni promoteri valjanog sistema vrednosti, najvažniji su akcenti poruke iz Gradske uprave Grada Loznice koju je danas, prvog dana nove školske godine za 8.800 osnovaca i srednjoškolaca sa svečanosti u Osnovnoj školi Sveti Sava u Lipničkom Šoru uputio pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić. On je, istakavši značajna zalaganja rukovodstva grada da se u oblasti obrazovanja stalno izgrađuju bolji uslovi za rad i učenje, poželeo uspešnu nastavnu godinu i dodao da je „ovaj dan na najlepši način u svakoj školi odslikao da je nešto novo urađeno, od krovnih pokrivača, fasada, stolarije, podova…

– Radilo se po prioritetima koji su značajni za svaku školsku sredinu, tako da smo u budžetu za 2022. godinu predvidevši 631 milion dinara zapravo jednu petinu sredstava rezervisali za ovu sferu društvenog života. Tako smo poslali jasnu poruku da je obrazovanje prvorazredna briga i cilj daljeg razvoja našeg grada. Zato i očekujem od svih đaka da marljivo uče, slušaju učitelje i poštuju svoje nove drugare i svima će biti bolje. Za pohvalu je i angažovanje pripadnika saobraćajne policije koji su pored škola duž svih važnijih puteva svojim prisustvom doprineli bezbednosti dece do 12 godina jer do tog uzrasta potrebno je pružati im podršku u svim procenama na putevima oko škola, rekao je pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić. Još je podsetio da je u prvi razred krenulo oko 670 đaka, što je na nivou iz prethodne godine.

Dobrodošlicu novoj generaciji od 328 učenika Osnovne škole Sveti Sava u Lipničkom Šoru, sa izdvojenim odeljenjima u Kozjaku i Jelavu poželeo je i novi direktor Goran Rikalović što je dopunjeno prigodnim popodnevnim programom u kojem je, uz veliko oduševljenje kroz park do učionica preko crvenog tepiha stigao poseban gost – klovn sa porukom i poklonima.

