Neizvestan nastup Komarčevićai Vraštanovića

Fudbaleri Loznice,danas sa početkom u 16 časova u Klupcima, utakmicu 8. kola protiv novajlija u Prvoj ligi, ekipe Timoka 1919. Veoma važna utakmica za zeleno bele jer bi pobedom znatno popravili položaj na tabeli prvoligaškog karavana, a sa druge strane, bio bi to deseti uzastopni bod u seriji lozničana, što svakako do maksimuma podiže samopouzdanje igrača i daje nova krila za nastavak takmičenja i ostvarivanje zacrtanog cilja – plasman u play off.

Lozničani od početka prvenstva kubure sa povredama. Ni ovog puta trener Dragan Mićić neće biti bez tog problema. Komarčević i Vraštanović su roviti i neizvestan je njihov nastup na utakmici. Svakako će biti mnogo lakše ako budu bili spremni za utakmicu ali i bez njih cilj je jasan-osvajanje sva 3 boda. Raduje vest da se utim vraćaju Milinković i Ivić.

Trener Dragan Mićić :

” Ekipa Timoka 1919 je za respekt, Iako su novajlije u Ligi, imaju zavidan bodovni saldo i položaj u sredini tabele. To svakako govori o njihovom kvalitetu.Neće biti sigurno lako, ali se nadam da ćemo u ovoj utakmici pružiti kvalitetnu igru na nivou poslednjih igara i osvojiti veoma vžna 3 boda”.

