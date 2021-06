Napredna iskustva o zdravoj ishrani đaka (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović bio je danas u Naučno-obrazovno kulturnom

centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću domaćin konferencije u okviru projekta „Zdrava

hrana u školama“ koji sprovode nordijske ambasade u saradnji sa Gradom Loznicom i

tom prilikom ugostio je njihove ekselencije ambasadore, edukatore i ostale učesnike

koji su dali doprinos u cilju podizanja svesti o važnosti zdrave ishrane kod dece.

Prema rečima gradonačelnika Petrovića, u pitanju je pilot projekat zasnovan na

temelju iskustva nordijskih zemalja kada je u pitanju zdrava ishrana najmlađe

populacije, pre svega dece predškolskog i školskog uzrasta

– Mi već neko vreme realizujemo aktivnosti u okviru ovog projekta u tri osnovne

škole u Loznici – „Anta Bogićević“, „Jovan Cvijić“ i „Vukova spomen škola“.

Zahvaljujem se na podršci ambasadora nordijskih zemalja i Saveta ministara

nordijskih zemalja koji su svesrdno podržali ovaj projekat, ali i našim

predstavnicima osnovnih škola jer smo zajedno sa njima i sa našom Vladom uspeli da

obezbedimo da imaju sopstvene kuhinje, da mogu da upravo tu pripremaju hranu koja

dolazi sa ovih područja od naših vrednih proizvođača organske hrane i mislim da

smo svi ovde danas, zadovoljni što smo mogli da vidimo koliko to unosi radost u

život mladih ljudi i koliko je to ozbiljan posao imajuću u vidu da je reč o globalnom

problemu. Gojaznost kod svih, a pre svega kod mladih značajno može da utiče na

njihovo zdravlje. Verujem da svi koji učestvuju na ovom projektu dele uverenje da nema

lepšeg posla nego kad radite nešto za mlade ljude, za one kojima ostavljamo

budućnost, a to treba da bude nešto što će i nama starijima da uliva dodatnu snagu i

energiju – zaključio je prvi čovek Grada Loznice.

Ambasador Švedske Jan Lundin kazao je da je Švedska jedna od četiri nordijske

zemlje koje su inicijatori ove konferencije koju su pripremali više od godinu dana

uz podršku Saveta ministara nordijskih zemalja koji je finansirao ovaj projekat.

– Zahvalni smo gradu Loznici i gradonačelniku što su podržali ovu inicijativu i

drago mi je da su se predstavnici iz Valjeva i Šapca priključili ovoj konferenciji.

Danas smo razgovarali o održivoj proizvodnji i pripremi obroka u školama gde se

primenjuju različite tradicije i hrana iz različitih klimatskih zona. Mislim da

možemo dosta zanimljivih ideja proizvesti zajedno i naučiti jedni od drugih –

naglasio je ambasador Švedske Jan Lundin.

Ambasador Finske Kimo Lahdevirt smatra da je ključ u nutritivnoj vrednosti hrane

koju deca jedu u školama.

– Jako je važno da se korise lokalni proizvodi, sve ono što je nama najbliže i to je

zapravo ideja onoga što su sve nordijske zemlje htele da predstave na konferenciji –

istakao je ambasador Finske Kimo Lahdevirt.

Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić rekao je da mu je zadovoljstvo što je danas

bio u centru izvrsnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je

pre tri godine rešilo zakonski okvir kada je u pitanju zdrava ishrana u školama.

– Postoje zakoni i pravilnici u ovoj oblasti. Kod nas je to implementirano najčešće

u školama kroz produženi boravak, celodnevnu nastavu. Ministarstvo prosvete će

učiniti sve da deci obezbedi što kvalitetniju ishranu, da se što pravilnije

razvijaju i rastu uz redovnu fizičku aktivnost koju ne smemo zaboraviti, a koja je

tokom pandemije bila na nižem nivou – smatra pomoćnik ministra prosvete Pašić.

Prema rečima narodne poslanice Ivane Popović, briga o zdravoj ishrani dece je

nešto na šta svi treba puno pažnje da usmerimo.

– Mi zaista imamo blago u sirovinama, imamo fantastično voće i povrće. Posebno mi

je bilo drago da čujem od ambasadora Švedske da je svaka druga malina u ovoj zemlji iz

Srbije. Naša država ulaže puno u subvencije i u razne druge vidove pomoći obnove

mehanizacije. Treba da nastavimo da podstičemo naše mlade privrednike i

poljoprivrednike da se ta sirovina pretoči u proizvod i brend sa kojim možemo da se

predstavimo u svetu – kazala je narodna poslanica Ivana Popović.

