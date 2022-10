Najavljena isključenja električne energije

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Zbog planiranih radova na mreži, danas, u vremenu od devet do 13 časova, bez struje će biti deo sela Milina kod Loznice, a od osam do 14 časova, Radinkovača, srednja mala u Koreniti, Prljuša i Gaj.

Od 9 do 16 časova, bez električne energije biće i stanovnici ulice Stanka Orelja do ugla sa ulicom 7. jula.

U istom vremenskom periodu, isključen će biti i deo ulice Petra Graovca do ulice Stanka Orelja, Jovana Jovanovića, Bože Perića, Ustanička i Bore Radovanovića, do Šumske sekcije, Kralja Petra I, leva strana do Šumske sekcije, Partizanska, Milivoja Dragojlovića i stambena zgrada pored Robne kuće u Varoš Lešnici.

