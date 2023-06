Na Zlatiboru će biti održana 16. „Policijada“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na Zlatiboru će, od petka do nedelje, po tradiciji biti održana 16. „Policijada“, čiji je organizator Sindikat srpske policije, koja će, kako kaže Lazar Ranitović, da okupi više od 1500 policajaca iz svih krajeva zemlje, iz inostranstva kao i komšije i braću iz Republike Srpske i BiH.

To je, po Ranitovićevim rečima, svojevrsno druženje, „ali i prilika da se neke kolege vide posle mnogo godina, pa čak i nakon školske klupe u Sremskoj Kamenici i nakon dosta vremena od najtežih akcija u kojima su učestvovali“.

-Uvek je ovo prilika da izmenjamo iskustva u radu, što je dragoceno i kod nas tu nema sujete, da čujemo glas od onih koji znaju više i bolje -ističe Ranitović. Naše okupljanje biće i u znaku sportskih nadmetanja u mnogim sportskim diciplinama, od odbojke i košarke do višeboja i nadvačenja konopca.Naš sindikat, koji broji više od osam hiljada članova je snaga MUP Srbije i naše države.Tu smo, uvek, kad treba da se sporvedu najteži zadaci i akcije, ali i kad se brine o pravima i standardu svakog našeg pripadnika.Tražimo da svaki policajac bude poštovan, cenjen, valjano nagrađen, ali i , kako u našoj espkoj pesmi stoji, „kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati“.

Ovo će, po Ranitovićevim rečima, biti i prilika da se razgovara o zadacima sindikata, od onih koji se tiču prava policajaca do njihovih obaveza, „jer na oba „fronta“ mora da se radi i brine istovremeno“.

Željko Blagojević, visoki funkcioner Sindikata srpske policije, inače Lozničanin, ističe da prate rad i sve ono što se, tokom delovanja, susreću njihove kolege, pa će, i ove godine, da nagrade najbolje, ali i one koji drže do časti i ugleda ove organizacije.

-Ponosan sam na mlade kolege, jer oni brinu i o pravima i obavezama policajca, što je prava stvar -kaže veteran SSP Radenko Cvejić, penzinisani policajac iz Loznice. -Najdraže mi je što nas ljudi na Zlatiboru uvek divno prime, a lep je osećaj što su gosti naših dvoboja i naša mnogobrojna braća iz naše Republike Srpske.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp