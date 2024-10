Monodrama „PU SPAS ZA SVE NAS“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U utorak, 8. oktobra 2024. godine u 19.00 časova u sali Vukovog doma kulture u Loznici biće izvedena monodrama po motivima Dnevnika Diane Budisavljević „PU SPAS ZA SVE NAS“. Karte za predstavu mogu se kupiti od danas, 1. oktobra na blagajni Vukovog doma kulture. Radno vreme blagajne je radnim danima od 8.00 do 20.00 časova (utorak -1.oktobar od 8.00 do 15.00 časova). Cena karte je 1.000,00 dinara. Kupovinom karte za ovu predstavu dobija se besplatna karta za pozorišnu predstavu „MOSKVIČEM DO PAKLA“ koja će biti izvedena u sali Vukovog doma kulture u petak,18. oktobra 2024. godine. Više informacija o monodrami i poster dostavljamo u prilogu.

Za rezervaciju karata pozvati blagajnu Vukovog doma na 015/875-871.

