Ministar Dmitrović u Loznici – podsticaji rađanju daju rezultate (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović sastao se danas u Gradskoj upravi sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem u cilju uspostavljanja saradnje na unapređenju demografskih mera u pogledu povećanja stope rađanja, koja u Loznici ima pozitivan trend zahvaljujući podsticajima natalitetu koje lokalna samouprava sprovodi već nekoliko godina unazad.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović istakao je da su na sastanku razgovarali o mogućnostima da integrisano još snažnije započnu kampanju svesni činjenice da je put do značajnog pomaka u ovoj oblasti veoma dug i da je potrebno mnogo energije i rada.

– Kada imate pozitivan trend naravno da ste zadovoljni, međutim kada celovito sagledate vidite da to nije dovoljno i da je to suviše kompleksan i slojevit problem koji zahteva mnogo energije, da svi do jednog radimo u tom smeru i da na dugoročnom planu osetimo ozbiljan iskorak i dođemo da parametara stope rađanja 2.1 koji daju održivost i budućnost jednom narodu – poručio je gradonačelnik Petrović.

Ministar Dmitrović ukazao je na to da je Loznica na izuzetno dobrom putu u pogledu povećanja stope rađanja i da ima jedinstvene demografske poteze i mere koji su dali dobre rezultate u odnosu na stopu održivosti u pogledu fertiliteta koja iznosi 2.1.

– Kada dođete u Loznicu ohrabrite se iz više razloga. Prvi je da je stopa fertiliteta u Loznici oko 1.7. To je rezultat koji treba da se pohvali iako oni smatraju da mogu bolje i više. S obzirom na mere stimulacije rađanja koje je Vlada preduzela pre tri godine došli smo od stope rađanja 1.48 do 1.52. Prethodna godina će sigurno pokvariti taj rezultat zbog pandemije. Verujem da možemo nešto da napravimo sa lokalnom sredinom kao što je ova – zaključio je Dmitrović.

Nakon sastanka ministar Dmitrović je u prisustvu gradonačelnika Vidoja Petrovića obišao prostorije u kojima rade članovi „Tima za budućnost Loznice“ i pohvalio ovaj program lokalne samouprave ističući da je to odličan način da se mladi i obrazovani ljudi vrate u svoj rodni grad i doprinesu poboljšanju uslova života.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp