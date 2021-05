Milinkoviću titula, Rogan i Mahalbašić obezbedili opstanak (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Mladen Ćira Milinković je postao prvi trener koji je osvojio dve titule predvodeći Budućnost iz Podgorice. Lozničanin Milinković predvodi Budućnost od novembra 2019 godine a na klupi je zamenio Branka Brnovića. Od tad Podgoričani beleže sjajne rezultate.

Milinković je oba puta je to uradio na domanintan način, ali niko nije stigao do trofeja kao on ove sezone. Osvojio je 82 boda dok je drugoplasirana Sutjeska osvojila 57 bodova. Milinkovića očekuju ponovo kvalifikacije za Ligu Šampiona.

Predrag Rogan trener Voždovca ostvario je opstanak u Superligi Srbije ali je sve zavisilo od utakmice Spartak -Rad. Voždovac je završio meč sa Javorem i svi su bili usmereni na utakmicu u Subotici. Neopisiva radost desila se na krovu kad je meč u Subotici završen. Predrag Rogan reagovao je veoma emotivno.

Pre dolaska Zumbula Mahlabašića u Novi Pazar gde je pomoćni trener, ovaj klub bio je skoro otpisan u niži rang. Krenuli su uspesi pa je Novi Pazar pobedom u poslednjem kolu nad Napredkom 2:1 sačuvao status igranja u najvišem rangu takmičenja.

Sledeće sezone u PLS sa Loznicom igraće Mačva,Zlatibor,Bačka,Inđija,Javor i Rad.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp