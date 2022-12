MALI ZVORNIK Usvojen budžet za 2023. godinu

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na 20. redovnoj sednici u utorak, 20. decembra, usvojili su predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2023. godinu, prema kojoj su prihodi i primanja budžeta u narednoj godini planirani u iznosu od 612.445.000 dinara, a rashodi i izdaci budžeta u iznosu od 673.445.000 dinara.

Odluku je prethodno obrazložio predsednik opštine, Zoran Jevtić, navodeći da će budžetski deficit u iznosu od 61.000.000 dinara biti pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, u iznosu od 56.000.000 dinara i iz primanja od prodaje finansijske imovine, u iznosu od 5.000.000 dinara.

Sredstva tekuće budžetske rezerve u 2023. godini planirana su u iznosu od 11.000.000 dinara, dok su sredstva stalne budžetske rezerve predviđena u iznosu od 1.000.000 dinara.

Budući da Odlukom o budžetu za predstojeću godinu nije obuhvaćeno planirano povećanje plata u javnom sektoru, koje je najavila Vlada Republike Srbije, kao ni ulaganje u nastavak rekonstrukcije Podzemnog grada Karađorđevića, predsednik opštine Mali Zvornik rekao je da uskoro predstoji rebalans budžeta.

Novi prihodi planirani su od prodaje imovine koju opština ne koristi, zbog čega namerava da je ponudi na tržištu.

Govoreći o privredi na lokalnom nivou, bez koje, kako je naveo, nema napretka i razvoja opštine, Jevtić je rekao da fabrika za proizvodnju PVC stolarije iz Brasine namerava da proširi proizvodnju i zaposli još 50 radnika.

Nova zapošljavanja Jevtić očekuje i u preduzeću „Ravnaja“ u Malom Zvorniku, koja namerava da pokrene proizvodnju filera i angažuje 20 radnika.

Osim toga, on je naveo da postoji interesovanje firme iz Egipta da u Malom Zvorniku pokrene proizvodnju furnira i u startu zaposli oko 30 ljudi, a u naredne 2 godine do 100 radnika.

Jevtić je rekao da se nada da će fabrika tekstila u Donjem Naselju, koja zapošljava oko 150 radnika, prevazići poteškoće koje trenutno ima u poslovanju i nastaviti da zapošljava.

On je zaključio da je različitim merama lokalne samouprave broj nezaposlenih na evidenciji rada kod Nacionalne službe za zapošljavanje znatno smanjen u odnosu na raniji period, odnosno sveden sa 3000 na oko 1000 nezaposlenih.

Obrazlažući predlog odluke o budžetu za 2023. godinu, predsednik opštine Mali Zvornik govorio je, između ostalog, i o radu Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ i zaključio da su evidentne određene pozitivne promene u funkcionisanju ovog preduzeća, ali da još uvek nije zadovoljan njegovim učinkom i radnom disciplinom u preduzeću, istakavši da se neophodne promene u načinu poslovanja odvijaju veoma teško i sporo.

Navodeći da lokalna samouprava čini sve da podrži rad JKP „Drina“, Jevtić je najavio da bi za nekoliko dana trebalo da stigne novi kamion za otpušavanje kanalizacije, kupljen uz podršku Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, JKP-u je do kraja godine predviđena i isporuka amfibije koju je lokalna samouprava nabavila za potrebe uređenja priobalja.

Jevtić je rekao da će opština uskoro organizovati prezentaciju vozila koje je nabavila za JKP „Drina“, nastojeći da zaposlenima u ovom preduzeću obezbedi odgovarajuće uslove za rad.

On je najavio da bi vodovod u mesnoj zajednici Culine do kraja tekuće godine trebalo da bude priključen na novoizgrađeni vodovodni sistem u Donjoj Trešnici.

Predsednik opštine je odbornike detaljno informisao i o nedavnoj poseti ministarke zdravlja, Prof. Dr Danice Grujičić, ovoj opštini, rekavši da nijedan ministar do sada nije bio u tako detaljnoj poseti i da je Grujičić u obilasku Doma zdravlja i područnih ambulanti provela oko 6 sati.

Jevtić je upoznao odbornike sa detaljima odluke koju je predočio ministarki i njenim saradnicima, u vezi namere lokalne samouprave da podrži zaposlenje neophodnog lekarskog kadra, obezbeđivanjem stambenog prostora i veće zarade za lekare opšte prakse i specijaliste koji odluče da dođu i rade u malozvorničkom Domu zdravlja.

On je rekao da je Grujičić, između ostalog, na lični zahtev obišla Radaljsku banju i Radaljsko jezero, te zatražila da opština dostavi ministarstvu dokumentaciju koju poseduje o karakteristikama vode u Radaljskoj banji, radi utvrđivanja potrebnih dodatnih analiza u cilju buduće afirmacije banje kao lečililišta i razvoja zdravstvenog turizma u opštini.

Odbornici Skupštine opštine na sednici u utorak podržali su i predlog Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i posebne organizacione jedinice Opštine Mali Zvornik za 2023. godinu, koji je obrazložila načelnica Opštinske uprave, Marizela Andrić.

Predlog Odluke o usvajanju Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Mali Zvornik sa akcionim planom za period od 2021. do 2025. godine usvojen je uz obrazloženje da je svrha donošenja ovog dokumenta upoznavanje sa postojećim stanjem bezbednosti saobraćaja, stanjem infrastrukture, upoznavanje sa stavovima i ponašanjem učesnika u saobraćaju, prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kojem teži opština Mali Zvornik i definisanje smernica kojima će lokalna samouprava najbrže i najlakše doći od postojećeg do željenog stanja bezbednosti saobraćaja.

Strategiju je obrazložio Željko Ranković, predstavnik firme „Model 5“, iz Beograda, koja je pripremila dokument.

On je ovom prilikom, između ostalog, reako da je za pohvalu nastojanje opštine da doprinese bezbednijem učešću dece u saobraćaju kroz nabavku i besplatnu podelu autosedišta za decu, koju primenjuje već nekoliko godina.

U nastavku zasedanja, usvojeni su i ostali predlozi u okviru dnevnog reda, među kojima predlog Odluke o izradi druge izmene Prostornog plana opštine Mali Zvornik; Predlog Odluke da se ne izrađuje Strateška procena uticaja na životnu sredinu za drugu izmenu i dopunu Prostornog plana opštine Mali Zvornik; Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2022. godinu; Predlog Zaključka o usvajanju godišnjeg Plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2023. godinu.

Razmotren je i usvojen i Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Drina” Mali Zvornik za 2023. godinu, kao i Odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Drina” Mali Zvornik o usvajanju Posebnog programa korišćenja sredstava i subvencija iz budžeta Opštine Mali Zvornik za 2023. godinu, Odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Drina” Mali Zvornik o izmeni i dopuni Programa poslovanja JKP „Drina” za 2022. godinu i tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik, za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine.

Odbornici su podržali i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima; Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji; Predlog Odluke o dodeli tekuće subvencije JKP „Drina” Mali Zvornik; Predlog Rešenja o visini roditeljskog dodatka; Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o ekonomskoj ceni usluga u predškolskoj ustanovi; Predlog Odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti u katastarskoj opštini (KO) Sakar.

Obrazloženo je da se postupak pokreće radi izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Sakar na teritoriji opštine Mali Zvornik, a u okviru državnog projekta „Čista Srbija”.

Među usvojenim predlozima je i Program otuđenja, pribavljanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Mali Zvornik za 2023. godinu, kojim su obuhvaćene i navedene parcele koje su predviđene za otuđenje, pribavljanje i izdavanje u zakup, kao i način sprovođenja postupka otuđenja, pribavljanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Na 20. redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojen je i Izveštaj stručne komisije za praćenje realizacije mera energetske tranzicije o realizovanim aktivnostima programa za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2021/2022. godinu, kao i predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti; Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Podršku odbornika dobio je i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine Mali Zvornik.

Na sednici je usvojen i predlog Rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik; Predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Mali Zvornik; Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za obradu i kontrolu zahteva podnetih po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik; Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća Ribar” Donja Borina; Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća Ribar” Donja Borina; Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević” Mali Zvornik; Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević” Mali Zvornik i Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Mali Zvornik.

