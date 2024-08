MALI ZVORNIK Pojačane mere prevencije od požara na otvorenom

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Zbog postojanja rizika od pojave požara na otvorenom prostoru i šumskih požara, usled ekstremnih vremenskih uslova, u Malom Zvorniku je u četvrtak, 29. avgusta, održana hitna sednica opštinskog Štaba za vanredne situacije na kojoj su doneti zaključci o sprovođenju niza mera i aktivnosti u zaštiti i spasavanju od mogućih požara na otvorenom.

Na osnovu pomenutih zaključaka, svi privredni subjekti na teritoriji ove lokalne zajednice koji poseduju građevinske mašine i transportna sredstva dužni su da u slučaju potrebe navedenu mehanizaciju i vozila stave na raspolaganje opštinskom Štabu za vanredne situacije.

U sklopu preventivnog delovanja, predviđeno je i održavanje sastanka sa predstavnicima Šumskog gazdinstva „Boranja“, u Malom Zvorniku, radi analiziranja situacije na terenu i proaktivnog postupanja u cilju sprečavanja požara.

Od Šumske uprave biće ponovo zatraženo da reaguje i obezbedi odgovarajući prilaz do nepristupačnog dela na uzvišenju „Orlovine“, između Malog Zvornika i Sakara, na kojem je gašenje šumskog požara pre dve godine bilo otežano usled nepostojanja puta.

Nadležne inspekcijske službe opštine dobile su zadatak da intenziviraju rad na terenu i obiđu sve lokacije na kojima postoji rizik od pojave požara.

Za obilazak terena zaduženi su i poverenici Civilne zaštite, koji, osim toga, imaju zadatak da u slučaju potrebe obaveštavaju stanovništvo o pojavi požara.

Jedinice civilne zaštite, čiji pripadnici su obučeni za delovanje u slučaju požara na otvorenom i poseduju odgovarajuću opremu, biće stavljene u stanje pripravnosti, radi angažovanja u slučaju potrebe.

Komandant Štaba za vanredne situacije u Malom Zvorniku i predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da svest o postojanju rizika od požara mora biti podignuta na znatno viši nivo, te da je u tom smislu neophodna stalna edukacija, jer naizgled i najbezazlenija situacija može izavati velike probleme, kao što je bacanje opuška u sasušenu travu ili neko dugo slično neprimereno ili neodgovorno ponašanje, koje, na prvi pogled, ne deluje previše rizično.

On je naveo da je neprekidno preventivno delovanje takođe neophodno, imajući u vidu da su klimatske promene realnost i da će one u budućnosti biti sve izraženije, kao i njihov uticaj na životnu sredinu i posledice do kojih dovode, uključujući i sve češći nedostatak vode usled suše.

Načelnik Policijske stanice u Malom Zvorniku, Radenko Petrović, rekao je da pripadnici ove policijske stanice u slučaju požara izlaze na teren zajedno sa Vatrogasnom jedinicom i maksimalno pomažu prilikom gašenja, te da je ovog leta bilo nekoliko intervencija usled požara u domaćinstvima.

U okviru diskusije pod tačkom Razno, Jevtić je izvestio članove Štaba za vanredne situacije da će Republika Srbija, preko Ministarstva za javna ulaganja, finansirati rekonstrukciju gradske i prigradske vodovodne mreže u opštini Mali Zvornik, na deonici od Sakara do podvožnjaka u Radalju, čija vrednost iznosi oko 2,5 miliona evra, te da je u toku rad na pribavljanju i usaglašavanju neophodne dokumentacije.

Prema njegovim rečima, u toku je i sređivanje dokumentacije koja se tiče druge visinske zone vodovoda u Radalju, koja seže do zgrade Osnovne škole „Stevan Filipović“ u Malom Radalju, dok su planovi detaljne regulacije za izgradnju vodovoda u trećoj visinskoj zoni u Radalju i vodovoda u Velikoj Reci dostavljeni juče Ministarstvu za javna ulaganja.

Jevtić je rekao da opština Mali Zvornik treba da iskoristi sve mogućnosti koje joj se trenutno pružaju u pogledu podrške od države, te da navedene projekte vezane za vodosnabdevanje ne bi mogla samostalno da realizuje ni za 50 godina.

Predsednik opštine rekao je, ovom prilikom, i to da su mnoge lokalne samouprave u Srbiji uvele vanrednu situaciju zbog nedostatka vode, usled velikih vrućina, te da Mali Zvornik odoleva u pogledu toga, pribegavajući već neko vreme restrikciji od ponoći do 06 časova ujutro u mesnim zajednicama Donje Naselje, Radalj, Donja Borina i Brasina, čime se tokom noći obezbeđuje punjenje rezervoara „Šipad“.

Jevtić je informisao članove Štaba za vanredne situacije i o početku rekonstrukcije mosta na graničnom prelazu Mali Zvornik – Karakaj, navodeći da je ispunjeno obećanje predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koje je u vezi toga dao prilikom nedavne posete opštini Mali Zvornik i da vrednost ovih radova iznosi oko 560.000.000 miliona dinara, što je u visini godišnjeg budžeta opštine Mali Zvornik.

„Svi ovi projekti pokrenuti su dolaskom predsednika Vučića u Mali Zvornik i njemu dugujemo najveću zahvalnost za sve“, rekao je predsednik opštine Mali Zvornik.

On je rekao i da ga je, nakon posete predsednika Vučića, kako je predsednik i obećao, kontaktirala ministarka privrede u Vladi Republike Srbije, Adrijana Mesarović, radi pružanja podrške bivšim radnicima fabrike tekstila „Kajra“, kojima je poslodavac nakon zatvaranja preduzeća ostao dužan nekoliko zarada, te da je nakon sastanka koji je usledio u ministarstvu isplaćena jedna mesečna zarada zaposlenima i da bi poslodavac uskoro trebalo da im isplati i preostale dve mesečne plate.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, Dragan Krstić, rekao je da je situacija u pogledu vodosnabdevanja na teritoriji opštine Mali Zvornik stabilna i da nema teškoća, osim isključenja tokom noći u nekoliko mesnih zajednica, radi punjenja rezervoara „Šipad“, što obezbeđuje dovoljne količine vode za sve korisnike tokom dana.

Krstić je ispričao da postoje korisnici koji neracionalno troše vodu za proizvodnju rakije, te da pritom vređaju zaposlene JKP „Drina“ kada isključe vodu radi punjenja bazena ili odbiju da im, na uštrb ostalih korisnika i mimo prioriteta, isporuče količine vode koje su im potrebne.

