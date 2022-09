MALI ZVORNIK Podnete prijave protiv NN lica za uništavanje javne imovine

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Protiv za sada nepoznatih lica komunalna inspekcija opštine Mali Zvornik podnela je Policijskoj stanici u Malom Zvorniku prijave zbog lomljenja, čupanja i bacanja ukrasnih sadnica, bacanja i razbijanja kanti za smeće i prevrtanja kontejnera za smeće i žardinjera za cveće.

Kako je navedeno, incident se dogodio u ulici Kralja Petra I, pored javnog parkinga.

U prijavi je navedeno da se uništavanje ukrasnih biljaka i pomenutog mobilijara ne dešava prvi put i da se ponavlja u večernjim i noćnim satima.

Od policije je zatraženo da utvrdi počinioce ovih prestupa i protiv njih preduzme zakonom propisane mere, kao i da spreči dalje uništavanje javne imovine.

Povodom ovog događaja, predsednik opštine Mali Zvornik uputio apel građanima da čuvaju navedenu imovinu, da je ona imovina svih stanovnika opštine i zamolio sugrađane kada uoče da neko namerno uništava kante za smeće i ostali mobilijar obavezno prijave takav događaj komunalnoj inspekciji Opštinske uprave ili stanici policije.

On je rekao da su kante, žardinjere, kontejneri i ostala slična javna imovina nabavljeni u svrhu ukrašavanja javnih površina i očuvanja životne sredine i da su plaćeni novcem svih građana iz budžeta, te da je velika šteta da budu uništeni zbog bahatosti pojedinaca.

Predsednik opštine Mali Zvornik rekao je da su na šetalištu pored reke Drine u centru Malog Zvornika uništeni stolovi i stolice i da je događaj prijavljen policiji.

Uočena su i oštećenja na dečjim igralištima u nekoliko mesnih zajednica na području opštine, što je takođe prijavljeno MUP-u.

On je rekao da će u slučaju da policija utvrdi da su počinioci maloletna lica roditelji snositi odgovornost i biti kažnjeni za prekršaj.

Jevtić je podsetio da je većina javnih površina u mesnoj zajednici Centar pod video nadzorom, koji može mnogo pomoći u utvrđivanju identiteta lica koje je počinilo prekršaj, te da su kamere i postavljene zbog slučajeva kao što je ovaj, kako bi sprečili pojavu takvih događaja ili pomogli u otkrivanju prestupnika.

On je najavio da će opština u dogledno vreme nabaviti i postaviti još kamera u mesnoj zajednici Centar za nadzor javnih površina, radi očuvanja javnog reda i mira i bezbednosti građana.

