MALI ZVORNIK Počela izgradnja pešačke staze do arheološkog nalazišta „Orlovine“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Uređenje arheološkog nalazišta „Orlovine“ za posetioce nastavljeno je izgradnjom pešačke staze koja vodi do ove zanimljive kulturno – turističke destinacije u opštini Mali Zvornik.

Lokalitet na kojem su pronađeni najstariji arheološki tragovi Srba u ovom delu Podrinja nalazi se na istoimenom uzvišenju, nedaleko od centra Malog Zvornika.

Kako bi obezbedila adekvatan prilaz do arheološkog nalazišta, koje pohodi sve veći broj zainteresovanih turista, lokalna samouprava krenula je u realizaciju projekta podržanog sredstvima Evropske unije, u okviru kojeg, osim izgradnje pešačke staze, predstoji i uređenje vidikovca na lokalitetu, sa kojeg se pruža božanstven pogled na Zvorničko jezero i okolinu.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, naveo je da će kroz projekat poboljšanja turističke infrastrukture, vidljivosti i upravljanja lokalnim turističkim atrakcijama, koji je, preko EU PRO PLUS programa, podržala Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), biti omogućeno konačno otvaranje arheološkog lokaliteta „Orlovine“ u pogledu pristupačnosti i prezentovanja nalaza koji svedoče o životu u prošlosti na ovom području.

„Najpre smo detaljno istražili lokalitet „Orlovine“. Zatim, kada smo uvideli kakvo kulturno i istorijsko blago posedujemo, učinili smo sve da zaštitimo lokalitet od propadanja i sačuvamo sve što smo tamo pronašli. Sada je cilj prezentacija lokaliteta i privlačenje većeg broja posetilaca, kao i stvaranje uslova i sadržaja koji će ih zadržati duže na destinaciji“, objasnio je Jevtić.

Jevtić je rekao da je u sklopu planiranih aktivnosti obezbeđeno i postavljanje info tabli za prezentaciju arheološkog sadržaja na lokalitetu, kao i otvaranje Turističkog info centra za posetioce na platou ispred zgrade Opštinske uprave u Malom Zvorniku.

Na arheološkom nalazištu „Orlovine“, od 2013. godine, tokom istraživanja koje je započeo profesor istorije, Dejan Pavić, osim nalaza iz praistorijskog doba, pronađeni su delovi utvrđenja iz 6. i 9. veka nove ere, ostaci monumentalne crkve iz ranovizantijskog perioda, rezervoara za vodu, keramike, životinjske kosti, fragmenti stakla, metala, kao i brojni drugi materijalni ostaci iz prošlosti.

Atraktivnost ovog lokaliteta biće iskorišćena za promociju ostalih prirodnih vrednosti opštine Mali Zvornik.

S tim u vezi, kako je objasnio predsednik opštine, predstoji i nabavka električnih bicikala, u svrhu promocije biciklizma postojećim stazama pored Zvorničkog jezera, kupovina čamaca, pedalina i sličnih plovila za vožnju posetilaca jezerom, ali i opreme za održavanje čistoće jezera.

Predviđena je i digitalizacija lokalne turističke ponude, kroz unapređenje internet prezentacije Turističke organizacije opštine Mali Zvornik.

Među projektnim aktivnostima koje su do sada realizovane su edukacije za aktere u turizmu, odnosno za sve one koji učestvuju u kreiranju i ponudi turističkih proizvoda u opštini Mali Zvornik, a organizovane su u cilju unapređenja rada pružalaca usluga u oblasti turizma.

Vrednost realizacije ovog projekta iznosi 151.602 američkih dolara (USD), od čega iznos granta dobijenog od UNOPS-a iznosi 136.441,80 USD, dok je učešće opštine Mali Zvornik 15.160,20 USD, odnosno 10 posto vrednosti projekta.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp