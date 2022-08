MALI ZVORNIK Poboljšanja vodosnabdevanja

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Vodosnabdevanje u opštini Mali Zvornik, koje se usled suše u poslednjih mesec dana odvija otežano, uz noćne restrikcije u pojedinim mesnim zajednicama, lokalna samouprava nastoji da poboljša na različite načine.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, u skladu sa zaključcima donetim nedavno na sednici opštinskog Štaba za vanredne situacije, među prvim aktivnostima predviđena je rekonstrukcija cevovoda do mosta Kralja Aleksandra I Karađorđevića, u dužini od oko 750 metara, što će obezbediti uslove za odgovarajuće snabdevanje korisnika nizvodno od mosta iz rezervoara „Šipad“ u Malom Zvorniku, ali i korisnika u mesnoj zjednici „Centar“, u slučaju deficita vode.

On je naveo da će za potrebe ovog posla prethodno morati da bude pripremljena neophodna projektna dokumentacija.

Uporedo sa obnovom cevovoda do mosta, opština će započeti i aktivnosti za izgradnju novog bazena za vodu u naselju Vile u Malom Zvorniku, radi povećanja kapaciteta za vodosnabdevanje.

JKP „Drina“ Mali Zvornik zaduženo je da postupi po zaključcima i preporukama iz elaborata postojećeg stanja na izvorištu „Šipad“ u Malom Zvorniku, koji je uradilo preduzeće „Geo Inženjering BGP“ iz Beograda, odnosno da nabavi tri frekventna regulatora za unapređenje rada postojeće tri pumpe u rezervoarima bunara „Šipad“, što takođe treba da doprinese poboljšanju snabdevanja vodom tokom deficita u letnjem periodu.

On je naveo da će u cilju obezbeđivanja dovoljne količine vode, u skladu sa pomenutim zaključcima preduzeća „Geo Inženjering BGP“, uskoro biti obavljeni novi istražni radovi i izvršeno bušenje novog, odnosno četvrtog bunara u okviru izvorišta „Šipad“, novom preporučenom metodom, budući da se metoda uz korišćenje isplake, u slučaju bušenja postojećih bunara, izgrađenih 2013. godine, ispostavila kao neadekvatna i da je uticala na smanjenje projektovanog kapaciteta rezervoara.

Prilikom projektovanja novog bunara, u obzir će biti uzeta i novonastala realnost, odnosno činjenice u pogledu aktuelnih klimatskih uslova, niske vrednosti vodostaja reke Drine u dužem vremenskom periodu, usled visokih spoljnih temperatura vazduha, što takođe nije učinjeno prilikom izgranje postojećih rezervoara.

Predsednik opštine Mali Zvornik rekao je i to da je od Javnog komunalnog preduzeća zatraženo da ubuduće prilikom otklanjanja kvarova i zamene dotrajalih delova na mreži u okviru sistema vodosnabdevanja ugrađuju isključivo nove elemente i na taj način obezbede odgovarajuća, trajnija i kvalitetnija tehnička rešenja, čime će, kako je istakao, doprineti uštedi vode, smanjiti gubitke na mreži, kao i troškove radova, usled manje mogućnosti da se isti ili sličan kvar u kratkom roku na istom mestu ponovo pojavi.

Jevtić je kao primer za to naveo nedavno obavljenu kompletnu zamenu dotrajalog cevovoda u zaseoku Potokovići, u mesnoj zajednici Sakar, u dužini od 50 metara, koji je ranije delimično više puta saniran.

Insistirajući na kvalitetu rada, opština je od Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ zatražila da, po imenu i prezimenu zaposlenih, vodi evidenciju o tome koji su radnici bili angažovani na određenim poslovima i na taj način uspostavi sistem odgovornosti i u krajnjem slučaju odredi sankciju za one koji ne rade dovoljno kvalitetno i odgovorno.

Navodeći da podaci koje ima o stanju potrošnje na mreži, odnosno o isporučenoj vodi i fakturisanim količinama, jasno pokazuju neslaganja, odnosno gubitke koji ukazuju na nelegalnu potrošnju od strane neregistrovanih korisnika, Jevtić je najavio stroge i česte inspekcijske kontrole na terenu narednih dana od strane opštinske komunalne inspekcije.

On je naveo da će u svrhu sprečavanja gubitaka vode usled nelegalne potrošnje, radi kontrole, na terenu biti nabavljen i postavljen određen broj vodomera.

Jevtić je apelovao na korisnike vodosnabdevanja da racionalno troše vodu i rekao da će inspekcijske kontrole biti pooštrene i u ovoj oblasti, uz sankcionisanje korisnika koji ne poštuju odluku opštine koja se odnosi na racionalnu potrošnju i protivno njoj vodu koriste za punjenje bazena, pranje automobila, zalivanje travnjaka i slične potrebe, pri čemu troše velike količine vode.

Predsednik opštine Mali Zvornik rekao je i to da očekuje da će novoizgrađeni vodovod Donja Trešnica – Čitluk uskoro biti pušten u funkciju i da će i to doprineti poboljšanju vodosnabdevanja u opštini.

On je naveo da će novi vodovod biti uključen čim budu završeni radovi na povezivanju cevovoda u Amajiću, kod mosta, oštećenog u poslednjim bujičnim poplavama, prilikom izlivanja reke Boranje.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp