Mali Zvornik otvara Turistički info centar i gradi vidikovac na arheološkom lokalitetu Orlovine

Nastavljajući rad na razvoju turizma, opština Mali Zvornik u narednim mesecima realizovaće projekat poboljšanja turističke infrastrukture, vidljivosti i upravljanja lokalnim turističkim atrakcijama.

U cilju unapređenja lokalne turističke ponude, pred dolazeću letnju sezonu, u centru Malog Zvornika predviđeno je otvaranje Turističkog info centra za posetioce, izgradnja pešačke staze do arheloškog nalazišta „Orlovine“, kao i vidikovca na ovom lokalitetu i postavljanje info tabli za prezentaciju arheološkog sadržaja.

Osim toga, predstoji i nabavka električnih bicikala, u svrhu promocije biciklizma postojećim stazama pored Zvorničkog jezera, kupovina čamaca, pedalina i sličnih plovila za vožnju posetilaca jezerom, ali i opreme za održavanje čistoće Zvorničkog jezera.

Predviđena je i digitalizacija lokalne turističke ponude, kroz unapređenje internet prezentacije Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, te nabavka i organizovanje edukacija za aktere u turizmu, u cilju unapređenja rada pružalaca usluga u oblasti turizma, odnosno svih koji učestvuju u kreiranju i ponudi turističkih proizvoda u opštini Mali Zvornik.

Sredstva za sprovođenje projekta unapređenja poslovne infrastrukture dobijena su od UNOPS-a, u okviru EU PRO PLUS programa.

Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik, Zorana Jevtića, vrednost pomenutog projekta iznosi 151.602 američkih dolara (USD), od čega je iznos granta 136.441,80 USD, dok je učešće opštine Mali Zvornik 15.160,20 USD, odnosno 10 posto vrednosti projekta.

On je naveo da je Ugovor o grantu sa UNOPS-om za relaizaciju projektnih aktivnosti potpisan krajem 2023. godine, a da je pre nekoliko dana, u Kraljevu, prisustvovao skupu na kojem je dobijen sertifikat za sprovođenje ovog projekta.

Jevtić je istakao da je Mali Zvornik jedna od 20 lokalnih samouprava kojima su, ovom prilikom, Ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre i ministarka za evropske integracije, Tanja Miščević, uručili pomenute sertifikate.

Predsednik opštine je objasnio da je cilj projekta unapređenja poslovne infrastrukture u oblasti turizma poboljšanje turističke ponude, u svrhu privlačenja većeg broja posetilaca i stvaranja uslova i sadržaja koji će ih duže zadržati na destinaciji.

„Ključna tačka povećanja ponude je „otvaranje“ arheološkog lokaliteta Orlovine u pogledu pristupačnosti, kao i u smislu predstavljanja arheološkog sadržaja, putem info tabli koje nameravamo da postavimo na lokalitetu. Istovremeno, atraktivnost Orlovina biće iskorišćena kao poluga za promociju ostalih prirodnih vrednosti opštine Mali Zvornik, kroz izgradnju vidikovca“, rekao je Jevtić.

On je istakao da otvaranje Turističkog info centra (TIC) u centru opštine, kao centralne tačke za promociju turizma, ujedno predstavlja i održivost, jer će TIC biti zadužen za jedinstvenu promociju integralne ponude opštine na jedinstven i ciljan način, te da će ovo stvoriti sinergiju i posvećenost pružalaca usluga u privatnom sektoru oko zajedničkih vrednosti u razvoju i promociji turizma.

Kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta, biće poboljšane mogućnosti lokalnih turističkih organizacija i drugog javnog, civilnog i privatnog sektora u pogledu održavanja, razvoja i promocije turističkih atrakcija.

Za unapređenje turističke ponude na Zvorničkom jezeru planirana je nabavka 10 ili više različitih plovnih sredstava, koja će služiti za rentiranje zainteresovanim domaćim i stranim posetiocima.

Brinući o životnoj sredini, lokalna samouprava u okviru projekta poboljšanja turističke infrastrukture namerava da nabavi i priključke za postojeću mehanizaciju za čišćenje površine Zvorničkog jezera i priobalja, za sakupljanje otpada i uklanjanje suvišnog rastinja.

