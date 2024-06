MALI ZVORNIK 14. „Skobaljijada i gurmanijada“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Opština Mali Zvornik, zajedno sa Opštinskom organizanizacijom sportskih ribolovaca „Drinsko jezero“ i Turističkom organizacijom, organizovaće 8. juna 14. „Skobaljijadu i gurmanijadu“. Manifestacija će biti održana na šetalištu pored reke Drine, a učešće takmičara u kulinarstvu i ribolovu je bez kotizacije.

Okupljanje ribolovaca je od sedam do osam ujutro. Od devet do dva popodne je takmičenje, potom merenje ulova, a proglašenje pobednika i dodela nagrada je u tri popodne. Za „Gurmanijadu“ prijavljivanje počinje u devet, takmičenje u kuvanju gulaša na lovački način, čorbastog pasulja i riblje čorbe traje od deset do jedan popodne. Od pola jedan su sportska nadmetanja u nošenju jaja u kašikama, skakanju u džaku i nadvlačenju konopca.

Za sve učesnike manifestacije biće organizovana poseta „Podzemnom gradu Karađorđevića“, a prihod od karata za vožnju turističkim vozićem hotela „Rojal Drina“ ići će za pomoć lečenju Igora Brkića.

