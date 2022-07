M.ZVORNIK Obezbeđena nabavka minibusa za prevoz stanovništva na selu

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Opština Mali Zvornik je među 17 lokalnih samouprava u Srbiji koje su od Ministarstva za brigu o selu dobile sredstva za nabavku minibusa za prevoz stanovništva u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji lokalne zajednice.

Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz putnika u selima na teritoriji Republike Srbije ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, potpisao je sa predsednicima opština u četvrtak, 07. jula, u Palati Srbija.

„Besplatan prevoz za još 368 sela. U 17 opština stiže novih 17 minibuseva. Selo i seljani su se očigledno pokrenuli, a sada će i da krenu – od sela do sela, a onda i do varoši. Da potraže pomoć doktora, da odu do škole, da se sportski nadmeću, da se druže ali i obave sve ono što državni činovnici traže od njih“, izjavio je Krkobabić, nakon potpisivanja ugovora.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, zahvalio je Republici Srbiji i ministru Krkobabiću na donaciji za kupovinu minibusa, rekavši da će vozilo mnogo značiti stanovništvu ove lokalne zajednice, jer će doprineti unapređenju prevoza putnika na selu, uvođenjem novih polazaka i linija koje ranije nisu postojale.

„Opština Mali Zvornik ispunila je propisane kriterijume i našla se među 17 lokalnih samouprava kojima je Ministarstvo za brigu o selu opredelilo sredstva za nabavku minibusa za unapređenje javnog prevoza na selu. Za ove namene dobićemo oko 7.000.000 dinara, a opština će obezbediti ostatak iznosa potrebnog za kupovinu minibusa, što je oko 1.000.000 dinara. Hvala Republici Srbiji i nadležnom ministarstvu na dodeljenim sredstvima i svemu ostalom što čine za poboljšanje uslova za život stanovništva u našoj opštini“, rekao je Jevtić.

On je naveo da će opština Mali Zvornik uskoro sprovesti nabavku vozila i staviti ga u funkciju, te obezbediti redovan servis minibusa, vozača, gorivo i sve ostalo što je neophodno za uredan prevoz putnika novim vozilom u seoskim mesnim zajednicama na području opštine.

