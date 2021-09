Loznički Mesi se vratio ! Pobeda Loznice 2:0 (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Kakva fudbalska rola Dragiše Komarčevića, vratio se kapiten na velika vrata. Pole stagnacije danas je bio nezaustavljiv pa pobeda Loznice ni jednog momenta nije došla u pitanje.

U šestom kolu Prve lige Srbije, Loznica je pobedila doskorašnjeg superligaša OFK Bačka rezultatom 2:0

Lozničani su do vođstva došli u 38. minutu. Ilić je sjajno prošao po desnoj strani, još bolje uposlio kapitena Dragišu Komarčevića koji se driblingom oslobodio dva igrača Bačke, a onda šutirao i pogodio mrežu nemoćnog Milojevića. Lepu priliku da poveća vođstvo imao je Rajevac u 42. minutu kada je na dodavanje Komarčevića šutirao pored gola.

U 65 min. Ilić je ponovo odlično centrirao. Lopta je stigla do Rajevca koji je šutirao sa osam metara u levi ugao Milojevića i pogodio. Bilo je to 2:0 za veliku radost Lozničana. U 85. minutu drugi žuti karton dobio je odlični Lazar Ivić i to će sigurnoi biti veliki hendikep za Loznicu koja se u narednom kolu sastaje sa Zlatiborom. Poslednju priliku na meču imao je Komarčević u 87. minutu. Obadović ga je lepo uposlio, ali kapiten Lozničana nije bio precizan.

Na kraju zaslužena pobeda posle veoma dobre igre.

