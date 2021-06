Lozničanke osvojile Evropu i srce cele nacije (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Košarkašice Srbije učinile su nas ponosnima! Iako je Francuska bila favorit, Srbija je pobedila ubedljivom igrom i na kraju slavila rezultatom 63:54

Kada su stale na podijum, naše devojke su kroz suze pevale reči “Bože pravde”, a kraj njih je bila i Marina Maljković, selektorka i “mastermajnd” ovog uspeha.

Ona je stala uz svoje igračice i u jednom trenutku podviknula – “glasnije bre!”

Noć za pamćenje srpske košarke i srpskog sporta u celini, doprinele su dve devojke iz Loznice, Tina Jovanović Krajšnik i Aleksandra Crvendakić, starterke u prvoj petorci nacionalne selekcije.

Koliko su nas samo ponosnim učinile, svojim igrama osvojile su srce nacije.

Tvorac ove dve devojke je trener Željko Vasiljević iz perioda kada je Loznica imala najveća ulaganja u košarku.

Ovaj uspeh je odgovor da je ulaganje u sport isplatljivo.

Doček šampiona Evrope zakazan je za ponedeljk u 20h u Beogradu.

🏆🏆🏆🏆🏆@KSSrbije 🇷🇸 ARE CROWNED #EuroBasketWomen CHAMPIONS FOR THE 2ND TIME IN THEIR HISTORY! pic.twitter.com/PnAomcBp4H

— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 27, 2021