Loznica prvoligaš, izbacila šampiona Crvenu Zvezdu (video+foto)

Posle samo tri godine od formiranja futsal tima Loznica gledaćemo elitu u Lagatoru.

KMF Loznica Grad ostvario je veliki uspeh za klub i grad, reklo bi se istorijski rezultat. Ukazano poverenje i ulaganje u sport Gradske uprave u Loznici daje rezultate i što je najvažnije futsal klub ne želi da se zaustavi tu, njihov cilj je da u Lagator uskoro dovedu najveće futsal klubove iz Evrope. Upravo rival C.Zvezda koja je ubedljivo savladana u dva meča, jesenas je igrala Ligu šampiona.

U drugom meču u Lagatoru Loznica je ubedljivo savladala Crvenu Zvezdu iz Beograda rezultatom 8:0. Igrači Loznice samo što su krenuli sa centra već su, pogotkom Rakića, poveli sa 1:0. Još se radost na klupi nije stišala, a Loznica je vodila sa 2:0, Milovanović je uvećao prednost domaćih.

Silovita igra Loznice potpuno je razbila redove beogradskog tima. U petom minutu Krkobabić postiže svoj prvi gol, treći za momke u zeleno-belim dresovima, u devetom Ristanović trese mrežu. Do kraja poluvremena Ristanović se još jednom upisuje na listu strelaca, a potom ponovo Rakić i na kraju Avramović. Krkobabić je u drugom poluvremenu stavio tačku na utakmicu svojim drugim pogodkom.

Mnogo motiva imali su igrači Loznice za uspeh a u hali Lagator još jedan motiv dalo im je prisustvo predsednice Skupštine grada Loznice, gospođe Milene Manojlović Knežević.

Nenad Despotović, sportski direktor KMF Loznica grad, kaže da je ovo najuspešnija sezona u kratkoj istoriji kluba – osvojen je Kup zapadne Srbije, igrano je polufinale Kupa Srbije i ostvaren plasman u Prvu ligu.

– Iz godine u godinu smo, od najnižeg naviše, preskakali rangove i došao je dan ulaska u Prvu ligu Srbije. To je veliki uspeh za klub, za sve nas koji smo deo ovog kluba, ali i za naš grad. Čestitam igračima, oni su podneli najveći teret, stručnom štabu sa trenerom Stefanom Despotovićem na čelu, kao i svima koji su bili uz klub, UFK ”Lagator” i gradskoj upravi koja je uvidela da radimo dobro i mislim da smo na pravi način opravdali ukazano poverenje – rekao je sportski direktor posle utakmice.

Čestitke na plasmanu u najviši rang uputio je i sportski direktor Crvene zvezde Boško Vasiljević koji kaže da mu je bilo zadovoljstvo da prisustvuje utakmici i da vidi da se, kako je rekao, sistematski rad vrhunskih profesionalaca isplati. On je Lozničanima poželeo uspeh u Prvoj ligi i da nastave da rade dobro jer će to doneti rezultate.

Marko Perić, jedan od najvažnijih igrača u redovima Loznice, nije krio zadovoljstvo posle utakmice.

– Velika mi je čast i privilegija to što sam deo ove ekipe. Čestitam svima koji su učestvovali u ovom velikom uspehu i svima koji su doprineli da ovaj tim bude ovakav, stručnom štabu i saigračima jer bez njih bi sve ovo bilo nemoguće. Sjajan je osećaj ostvariti ovakav uspeh, uspeli smo, cela ekipa, da dođemo do cilja, do onoga zbog čega sam i došao i jako sam srećan zbog toga – kazao je Perić.

– Nismo hteli nijednog sekunda da dopustimo ono što se desilo u Beogradu. Ta utakmica bila je izuzetno teška, u mojoj dosadašnjoj karijeri, i u fudbalu i u malom fudbalu, psihički najteža. Igrački smo bolja ekipa od Zvezde koju smo poštovali kao tim koji dolazi iz najvišeg ranga. Ipak, preovladala je ”hemija” koja je prisutna u našoj ekipi, izgarali smo na parketu i to se videlo i po rezultatu. Svi želimo najviši rang takmičenja i ostvarili smo ciljeve, ali možemo pred sebe da postavimo i nove i da ih dostignemo – kaže neumorni Aleksandar Milovanović igrač KMF Loznica Grad

Loznica – Dvorana: Lagator. Igrano bez prisustva gledalaca. Sudije: Bojan Graovac, Miloš Jocović i Bane Papišta. Strelci: 1:0 Rakić u 1, 2:0 Milovanović u 2, 3:0 Ristanović u 3, 4:0 Krkobabić u 5, 5:0 Rakić u 13, 6:0 Ristanović u 18, 7:0 Avramović u 20, 8:0 Krkobabić u 22. minutu. Žuti karton: Rosić (Loznica grad 2018).

LOZNICA GRAD 2018: G. MAKSIMOVIĆ, KRKOBABIĆ, RAKIĆ, MILOVANOVIĆ, AVRAMOVIĆ, Perić, Ristanović, Rosić, S. Maksimović, Petrović, Krstić, Obradović.

CRVENA ZVEZDA: MLADENOVIĆ, BLAGOJEVIĆ, PETRONIJEVIĆ, MILOSAVLJEVIĆ, S. ĐUKIĆ, N. Đukić, Pavlović, Đogo, Inajetović.

