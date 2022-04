Loznica dovela novog-starog trenera

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Dragan Mićić vraća se na klupu Loznice , koju je već trenirao ove sezone tačnije do novembra meseca prošle godine, saopštio je fudbalski klub Loznica.

On će na klupi Loznice zameniti Duška Obadovića koji je smenjen juče. Upravo Obadović je u novembru stigao umesto Mićića.

Podsećamo, Loznica je ostvarila zacrtani cilj ove sezone a to je plasman u plej of. Već ovog vikenda sledi nastavak gde će Loznica gostovati ekipi Žarkova. Odmah u sredu sledi međukolo kad u Klupce stiže IMT.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp