Lokalizaovan požar u Ljuboviji, planula fabrika duvana

atrogasci su uspeli da lokalizuju požar, ali će, radi svake eventualnosti, morati da dežuraju tokom čitave noći, saznaju „Novosti“.

Požar je, kako smo saznali, izbio u jednom od tunela gde se navlaži pa osuši oko 200 kilograma duvana. Kako i na koji način su se pojavile iskre koje su dovele do požara, to će tek stručnjaci protivpožarne struke da utvrđuju. Skladišta duvana su pod kontrolom i njih , srećom, vatra nije zahvatila. Da jeste došlo bi do katastrofe širih razmera.

Miris duvana i dalje širi se, praktično, na dve obale Drine, jer je fabrika u samom priobalju reke, kraj koje „leže“ Bratunac, u RS, i LJubovija u Srbiji.

Vatrogasci moraju da budu budni jer je dim gust, pa bi mogao da prikrije vatru.

Obezbeđeno je dovoljno vatrogasaca i mehanizacije, a i sipanje vode je vrlo brzo.

V,Mitrić

