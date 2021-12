Lekić i Krajišnik najbolji sportisti Loznice u 2021 godini (video+foto)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Grad Loznica proglasio je najbolje sportiste i sportske radnike u 2021 godini. Za najbolje sportiste izabrani su Aleksandar Lekić i Tina Jovanović Krajišnik.

Neretko uspehe sportista prate i fraze o trnovitom putu. Upravo Tina i Aleksandar imaju sličan put ka uspehu.Uz neizbežno pominjanje uspona i padova, odricanja, uzdizanja i ponovnog rađanja poput Feniksa iz pepela. Njihova priča ima neverovatnu snagu, dostojna je poređenja sa mitovima, legendama, ili najlepšim sportskim filmovima. Posle mnogo odricanja, problema, povreda bili su rešeni da odustanu od svojih ciljeva ali srećom nisu. Danas su oboje ponos Srbije.

Tina je danas je šampionka Evrope i jedan od najboljih centara Starog kontinenta, zlatna srpska košarkašica i kapiten selekcije Srbije.

Aleksandar je svetski šampion u bodibildingu i ove godine je ostvario uspeh koji nikad niko nije uspeo u Srbiji. Danas je Aleksandru Lekiću ispunjen san koji je sanjao celog života. Ovo priznanje važnije mu je od svih do sad jer kako sam kaže “ Džaba mi da me ceo svet prizna ako me ne prizna moj grad“ čime je dokazao da je veliki patriota grada u kojem živi, radi i stvara.

Najbolje mlade sportiskinje su Anđelka Milovanović KK LO-015 i Emilija Đokić ŽRK Loznica Grad.

Najbolji mladi sportisti su bokser Rastko Simić i rukometaš Vuk Simić

Najbolji sportski radnik je Radomir Gajić KK Loznica

Najbolji trener je Dragan Cerovac nekadašnji legendarni igrač Loznice.

Najbolji klub je KMF Loznica Grad

Za doprinos sportu u 2021 godini proglašen je Zdravko Savanović.

Sport je jedan od prioriteta Grada Loznice i gradonačelnika Vidoja Petrovića, koji često ističe da je sport važan za svestrani razvoj šire populacije. Sredstva u budžetu znatno se uvećavaju iz godine u godinu, a izgradnja i rekonstrukcija sportskih terena, fiskulturnih sala i dečjih igrališta u prethodnim godinama je sve intenzivnija.

Ulaganje velikih napora lokalne samuprave u oblasti sporta prepoznali su naša država i vlada koji su obezbedili finansijsku podršku za izgradnju nacionalnog fudbalskog i atletskog stadiona što će lozničkim sportskim klubovima i organizacijama značajno unaprediti stanje u ovoj oblasti. Pre uručivanja priznanja za sve koji su na najlepši način predstavili klupske i pojedinačne uspehe Gradonačelnik Vidoje Petrović je rekao da već godinama na primeren način naš grad iskazuje poštovanje prema ljudima koji nam najčešće donose radost.

– Svejedno, da li su u pitanju kolektivni ili individualni sportovi, u pitanju su uspesi koji svega promovišu zdrave stilove života. Niko to bolje od vas ne čini, rekao je gradonačelnik Vidoje Petrović, – Uz zahvalnost na svemu šta ste učinili mi ćemo uvećavati izdvajanja za sport ali i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Loznica je počastvovana i činjenicom da je u njoj organizovano više međunarodnih takmičenja. Samo tako nastavite, vaš grad će vas u tome i dalje zdušno podržavati, rekao je gradonačelnik uz novogodišnju i božićnu čestitku upućenu najboljim sportistima grada i njihovim porodicama.

Sa ponosom nagrade najboljima uručio je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović u prisustvu gradskog menadžera Dejana Stalovića i člana Gradskog veća zaduženog za sport Milana Nedeljkovića.

