Kupovina stana u “sivoj fazi” – Sve zamke sa kojima se možete susresti

Stanovi u izgradnji su povoljna opcija za sve one koji imaju vremena da sačekaju da se zgrada izgradi i imaju poverenja u investitora. Iako je ovo opcija koja se najviše isplati, postoji određeni rizik jer kupac ne može unapred da zna da li će investitor da ispoštuje sve rokove, uradi sve onako kako je dogovoreno i uvek postoji šansa da kvalitet ne bude onaj koji su kupci očekivali. Pre no što se upustite u rizičnu kupovinu i obavežete na kredit, potrebno je da istražite sve prednosti i mane ovakve kupovine jer ponekad povoljnije stvari izađu skuplje na kraju kada se podvuče crta.

Postojanje dozvola

Kako bi proces gradnje uopšte i započeo, potrebno je da investitor prikupi sve potrebne dozvole. Ovde je najbitnija građevinska dozvola koju investitor mora da ima ukoliko sve radi legalno. Pored toga je potrebna i potvrda o prijavi radova kao i da se izmire sve komunalije. Ponekad se gradilište zatvara usled nekih nepravilnosti i nepoštovanja zakona te ovakvi slučajevi pomeraju rokove koje je investitor dao kupcima.

Vreme useljenja

Svaki investitor je dužan da ispred zgrade koju gradi postavi tablu sa svim informacijama vezanim za gradnju, a ona najvažnija, koja potencijalne kupce najviše i zanima jeste vreme završetka radova. Kako su svi ugovori koji se potpisuju sa investitorom različiti, mnogi kupci se odlučuju na dogovor sa investitorom kako bi im plaćao dodatno svaki mesec ukoliko se ne mogu useliti u stan u predviđenom roku. Kako neki kupci imaju običaj da otkažu stanove koje iznajmljuju do perioda kada bi se trebali useliti u svoj stan, u ovom slučaju se nađu u problemu jer su primorani da napuste stan, a ne mogu da se usele u svoj koji plaćaju.

Legalizacija objekta

To što će zgrada u jednom trenutku postojati, ne znači da će biti legalizovana. Ovo je problem sa kojim se mnogi kupci stanova u izgradnji suočavaju. Od legalizacije zemljišta na kom je zgrada sazidana do procesa legalizacije same zgrade, pa samim tim i stanova u njoj, potrebno je osigurati se odmah na početku. Advokati koji se bave ovim pitanjem savetuju kupce da provere sve ove informacije jer će se u suprotnom naći u situaciji da će imati nekretninu koju će morati sami da legalizuju što je dugotrajan i obiman proces. Ovo se navodi kao najveći problem sa brzim razvojem tržišta novogradnje jer nisu svi objekti legalizovani, a gradi se više nego ikada.

Pažljiv odabir investitora

Oglasi su puni raznih investitora koji reklamiraju svoje zgrade kao najkvalitetnije i najpovoljnije na tržištu ali ukoliko planirate da kupite stan u izgradnji, potrebno je da pronađete investitora koji obavlja kvalitetan posao. Veliki gradovi znače i veliki broj investitora, te je kada su u pitanju novi stanovi Beograd pravi magnet za novogradnju i investiranje. Pronađite nekoliko investitora koji grade na vašoj željenoj lokaciji i raspitajte se kod ljudi koji su kupili stanove od njih koje su prednosti i mane tih zgrada. Ovo iskustvo zlata vredi jer nema boljeg načina da saznate sve ono što vas interesuje.

Kvalitet u odnosu na cenu

Ukoliko kupujete stan u izgradnji, morate da se pomirite sa činjenicom da kupujete na neviđeno i da ne možete biti sigurni kako će vaš stan izgledati na kraju. Iako mnogi investitori odvedu potencijalne kupce u zgrade koje su ranije izgradili, ovo vam neće biti garancija da će i zgrada u kojoj se nalazi vaš stan biti jednakog kvaliteta. Ovo je jedna od mana kupovine stana u izgradnji, iako je cena uvek primamljiva i postoji veliki broj kupaca koji žele potpuno novi stan.

Pre no što se upustite u avanturu traženja stana u izgradnji, potrebno je da proučite šta vas sve očekuje tokom ovog procesa. Ponekad je bolje detaljno sve istražiti na početku kako bi kupovina prošla u najboljem mogućem redu.

