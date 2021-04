Korona najviše uticala na kupovinu donjeg veša

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Kako prenosi „Kamatica”, u Srbiji je prema podacima Narodne banke Srbije (NBS) dinarska štednja krajem 2020. godine dostigla 93 milijarde dinara i u odnosu na isti period 2019. godine bila je veća za 13,4 milijarde dinara ili 16,9 odsto. I u našoj zemlji zabeležen je pad industrijske proizvodnje i to među proizvodima koji se inače dosta prodaju.

Do smanjenja potrošnje prema podacima Republičkog zavoda za statistiku došlo je u sektorima proizvodnje pamučnog veša (78 odsto) i kupaćih kostima (46 procenata). Manje su se prodavale i čarape, a kada je reč o hrani za trećinu je smanjena proizvodnja pšeničnih peciva, smrznutih pekarskih proizvoda (5,6 odsto) i mineralne vode za 11 odsto. Kada je evrozona u pitanju, analiza „Depozit solušensa” krajem februara pokazala je da je obim štednje u evrozoni sa saldom od 585 milijardi evra prošle godine porastao 48 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Sve donedavno evropske države nadale su se da će građani početi da troše rekordne ušteđevine i da će potrošnja krenuti da oporavlja ekonomije, ali to se nije dogodilo. U Francuskoj je štednja porasla za 22 odsto, a zabeležen je rast i u Španiji i Italiji. Godina je gotovo na polovini a već mnogi analitičari ne očekuju bitnije poboljšanje potrošnje do kraja 2021. Pojedina istraživanja ukazuju da su potrošači na početku pandemije obavljali veće kupovine, recimo obnavljali belu tehniku i nameštaj i preterano je očekivati da će to učiniti ponovo.

Isti slučaj je i sa uslugama, a uzimajući u obzir da su se navike potrošača tokom „zaključavanja” drastično promenile. Rojters prenosi istraživanje GFK u kome se napominje da su novac štedeli oni sa visokim prihodima i da je nepoznato kako će pandemija dugoročno transformisati ponašanje potrošača. Ekonomski analitičari predviđaju da će se lična potrošnja neće vratiti na nivo pre krize pre kraja 2022. Najvažnije pitanje jeste svakako koliko će trajati zatvaranje jer se tok pandemije i dalje ne može predvideti, navodi Politika.

