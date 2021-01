Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji Loznice raspisan je 23. januara i traje do 6. februara, a prema rečima pomoćnika gradonačelnika Ljubinka Đokića iz budžeta Grada opredeljeno je 2.5 miliona dinara. Ta sredstva se mogu koristiti za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata, za organizaciju verskih manifestacija značajnih za grad i verskih obreda koji se održavaju prilikom obeležavanja važnih istorijskih datuma.

– Naš cilj je da osim ovih sredstava koje izdvajamo putem konkursa budemo na usluzi našim crkvama i na drugi način, kroz aktivnosti lokalnih javnih preduzeća, pre svega „Loznica razvoja“, koje nasipa i asfaltira puteve do naših crkava. Takođe, crkva Svetog Arhangela Mihaila na saborištu u Tršiću ima pomoć posredstvom Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ i izgrađena je sredstvima iz budžeta ove ustanove, a pre nekoliko godina zamenjen joj je krovni pokrivač i zvonik – ukazao je Đokić i dodao da se gradonačelnik Vidoje Petrović, koji je i dobitnik Ordena Svetog Save, bori da što veći deo sredstava bude dobijen sa centralnog nivoa.

– Ako bismo sabrali sva sredstva koja se opredeljuju iz budžeta grada, zatim putem naših preduzeća i ustanova i značajan deo sa centralnog nivoa to iznosi ukupno oko milion evra – zaključio je pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić.

