Izgradnja porodične kuće Ametovića pri kraju

Radovi na obnovi i dogradnji kuće za četvoročlanu porodicu Ametović iz Radalja, u opštini Mali Zvornik, koja živi u teškim uslovima, ušli su u završnu fazu.

Objekat gradi lokalna samouprava sredstvima iz budžeta, uz podršku humanih građana, a brigu o samohranom ocu Draganu (38) i njegovo troje maloletne dece vodi Centar za socijalni rad iz Malog Zvornika.

Članovi ove porodice trenutno imaju sve što im je neophodno za život, smeštaj, dovoljno hrane, odeće, ogreva i zimu su proveli zbrinuti, zahvaljujući opštini i sugrađanima koji su se odazvali i pomogli, posle tragedije koja se dogodila u septembru prošle godine, kada je od trovanja gasom preminuo Draganov devetogodišnji sin Nemanja.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, koji je protekle sedmice obišao gradilište, kuća je stavljena pod krov.

Većina grubih građevinskih radova na objektu privedena je kraju.

Preostalo je stavljanje termoizolacije i fasade, izvođenje unutrašnjih radova, uređenje podova i zidova, kao i opremanje prostorija nameštajem.

Kako bi sanitarni čvor mogao da bude stavljen u funkciju, predstoji i postavljanje pumpe za vodu i izgradnja septičke jame u dvorištu kuće.

Iz Samostalne zanatske radnje „Gradnja“ iz Radalja, koja izvodi radove na objektu, saopšteno je da bi, uprkos kišnom vremenu, uređenje kuće moglo da bude završeno u ostavljenom roku, do 20. maja tekuće godine.

Jevtić je podsetio da je obnova i dogradnja kuće porodice Ametović započeta krajem 2022. godine, te da ukupna procenjena vrednost radova iznosi 3.531.431,60 dinara, sa PDV-om.

Opština Mali Zvornik za potrebe izgradnje kuće izdvojila je iz budžeta do sada ukupno 2.500.000 dinara, dok je 1.156.767,00 dinara sakupljeno u humanitarnoj akciji za pomoć porodici Ametović za izgradnju kuće, kojoj su se, osim članova rukovodstva opštine, Opštinskog veća i odbornika Skupštine opštine Mali Zvornik na čelu sa predsednikom opštine i predsednikom Skupštine opštine, odazvali zaposleni u Opštinskoj upravi i skoro svim javnim ustanovama i preduzećima sa područja opštine, kao i građani, koji su prikupljali novac u kafiću „Sara“ u Malom Zvorniku i na humanitarnom koncertu održanom u organizaciji muzičara Željka Pantića iz Sakara.

Zaposleni u institucijama na području malozvorničke opštine prikupili su zajedno 659.527 dinara, od čega je izmiren dug za utrošenu električnu energiju porodice Ametović i finansiran ponovni priključak domaćinstva na elektro mrežu, u iznosu od 322.729,10 dinara.

Jevtić je podsetio da je opština Mali Zvornik iz budžeta platila preparcelaciju, snimanje geodetske podloge, izradu projekta za izgradnju kuće, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi i dogradnji, kako bi obezbedila da objekat bude urađen kvalitetno i bezbedan za život.

Predsednik opštine rekao je da će lokalna samouprava nastojati da obezbedi ostatak potrebnih sredstava za uređenje kuće, ali da je svaka pomoć i ubuduće dobrodošla.

Obnova i dogradnja porodične kuće Ametovića obuhvata kompletnu rekonstrukciju i sanaciju objekta, uz izgradnju novih oko 28 kvadrata za potrebe uređenja kupatila i terase, koji ranije nisu postojali u okviru kuće.

Obnovljeni objekat imaće bruto površinu od 105,74 metara kvadratnih.

Dok traju radovi na obnovi kuće, porodica Ametović boraviće u stanu Osnovne škole „Stevan Filipović“ u Radalju, koji je prethodno o trošku opštine renoviran i uređen za stanovanje.

Direktorka Centra za socijalni rad u Malom Zvorniku, Biljana Kojić, rekla je da će ova ustanova nastaviti da brine o četvoročlanoj porodici Ametović iz Radalja i u saradnji sa lokalnom samoupravom i školom čini sve da omogući i podrži pravilan odgoj dece.

Najstarija među decom u porodici Ametović, devojčica Milka (11) ide u 5. razred Osnovne škole „Stevan Filipović“ u Radalju, Aleksandar (7) pohađa 1. razred pomenute osnovne škole u zaseoku Lipovo Brdo, dok njihova mlađa sestra Aleksandra ima samo 3 godine i još ne ide u školu.

Otac dece potvrdio je da su i on i deca dobro nakon otpuštanja iz bolnice gde su bili nekoliko dana na lečenju zbog udisanja ugljen dioksida, dodajući da to pokazuju i zdravstveni pregledi koje redovno obavljaju.

Budući da su deca odlični učenici i da vole školu, kakav je bio i Nemanja, on kaže da mu je nakon izgradnje kuće najvažnije da se deca odškoluju i postanu dobri ljudi, te da će svi njegovi napori u budućem periodu biti usmereni u tom pravcu.

