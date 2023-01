IVAN ISAILOVIĆ JEDNOGLASNO IZABRAN NA ČELNU FUNKCIJU OO SNS U KRUPNJU

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na izbornoj Skupštini opštinskog odbora Srpske napredne stranke Krupanj, održanoj u prostorijama stranke, za predsednika je izabran dosadašnji poverenik OO SNS u Krupnju i predsednik opštine Krupanj Ivan Isailović, a koga su jednoglasno podržala 53 delegata.

Izabrani predsednik opštinskog odbora SNS u Krupnju Ivan Isailović zahvalio se prisutnima na ukazanom poverenju istakavši da će i u narednom periodu nastaviti da radi na napretku i prosperitetu Krupnja.

„Ovo jeste odgovornost i briga, ali ne sumnjam i ne brinem za budućnost države i svakog mesta u Srbiji sve dok sledimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića. Siguran sam da ćemo suočeni sa izazovima raditi još više i bolje kako bi svim našim građanima obezbedili bolji i kvalitetniji život.“

Izbornoj Skupštini opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Krupnju prisustvovali su i članovi glavnog odbora Srpske napredne stranke Boban Birmančević i Željko Marjanović.

Boban Birmančević čestitao je Isailoviću na izboru poručivši da je prva i velika pobeda ovog odbora to što imamo jednog kandidata i što smo kao opstinski odbor shvatili i značaj trenutka i situaciju u kojoj se nalazi i SNS i država Srbija i da, upravo, to jedinstvo pokazuje zrelost svih nas.

„Rezultati proteklog rada u Krupnju su, itekako, vidljivi i za svaku pohvalu je to što je do sada opština Krupanj dobila preko 140 kilometara asfaltiranih puteva.“ – rekao je u svom obraćanju gospodin Birmančević.

